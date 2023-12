VOX POPULI - È SALTATO IL TRASFERIMENTO DI LEONARDO BONUCCI ALLA ROMA DOPO LE PROTESTE DEI TIFOSI GIALLOROSSI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE UN TRASFERIMENTO SALTA A CAUSA DELL'INSURREZIONE DEI SUPPORTER: IL PASSAGGIO DI SIGNORI AL PARMA FU FERMATO DAI TIFOSI DELLA LAZIO - IN ALTRI CASI LE MOTIVAZIONI NON SONO COSI' "NOBILI": NEL 1996 IL MAICKEL FERRIER ERA A UN PASSO DALL'HELLAS VERONA MA DOVETTE FARE MARCIA INDIETRO PER LE PROTESTE RAZZISTE DELLA CURVA - LO SCAMBIO VUCINIC-GUARIN, KAKA' AL CITY E…

Estratto dell'articolo di Francesco Calvi per www.gazzetta.it

[…]Leonardo Bonucci si allontana dalla Roma, poiché giudicato "troppo juventino" dal popolo giallorosso. Nelle scorse ore il giocatore, 36enne, rappresentava la prima scelta di Tiago Pinto per rinforzare la difesa di Mourinho, ma il malcontento manifestato dalla piazza […] pare aver convinto il gm della Roma a virare su altri profili. […]

PORTANOVA AL BARI

L’episodio più recente risale a meno di un anno fa: erano gli ultimi giorni dello scorso mercato invernale, quando il ds del Bari Ciro Polito provò a portare in biancorosso Manolo Portanova. […] a causa della condanna in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale I tifosi pugliesi si dissero indignati dalla trattativa e così, constatato il malumore della piazza, i dirigenti del Bari decisero di cambiare obiettivo.

proteste tifosi inter scambio guarin vucinic

SCAMBIO VUCINIC-GUARIN

Nel 2014 fu il turno di Vucinic e Guarin, che a quei tempi giocavano rispettivamente con Juventus ed Inter. […] i club trovarono l’accordo, ma l’affare non andò in porto a causa dell’insurrezione dei tifosi interisti, che ritennero non congruo il valore attribuito al colombiano.

KAKÀ AL CITY

"Non si vende Kakà", "Incedibile 22": questi alcuni degli striscioni che, nel gennaio 2009, furono esposti sotto la sede del Milan in via Turati. Il brasiliano era a un passo dal City, che offrì 130 milioni di euro a Berlusconi. Il presidente rossonero fece una scelta di cuore e cambiò idea, rifiutando la ricca proposta del club inglese. […]

IL RINNOVO DI FIGO

Nel caso del centrocampista portoghese, a saltare non fu una cessione bensì… un addio da svincolato. Nel maggio 2008 il pubblico di San Siro salutò Figo con cori e applausi, dando per scontata la separazione a fine stagione, dettata anche dallo scarso feeling tra il fantasista e il tecnico Mancini. Sostituito quest’ultimo con Mourinho, tuttavia, Moratti decise di accontentare i tifosi, da sempre schierati al fianco di Figo. Luis rinnovò, restando in nerazzurro per un’altra stagione.

SIGNORI AL PARMA

Nel giugno 1995 il Parma offre alla Lazio – seconda in Serie A, alle spalle della Juve – 25 miliardi di lire per acquistare Beppe Signori, capitano dei biancocelesti e due volte capocannoniere sotto la guida di Zeman. […] non la prendono bene i tifosi laziali, […]. Per placarli serve l’intervento di Zoff, presidente della Lazio, che convince Cragnotti a non cedere Signori.

FERRIER AL VERONA

Nella primavera del 1996 i dirigenti gialloblù decidono di tesserare Maickel Ferrier, difensore olandese del Volendam. […] L’acquisto, programmato per la successiva stagione, alla fine saltò per la pesante contestazione razzista di una parte dei tifosi.

ROSENTHAL ALL'UDINESE

Andando ancora indietro nel tempo, ecco il caso di Rosenthal all’Udinese, risalente al 1989. Classe 1963, l’attaccante israeliano aveva fatto benissimo in Belgio […] I bianconeri, quando l’operazione sembrava conclusa, si tirarono però indietro. Anche in quel caso, la società cambiò idea a causa dell’opposizione del tifo organizzato e anche in questo caso con motivazioni razziste, in questo caso di stampo antisemita.

