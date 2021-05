VUOI UN CONSIGLIO D'AMICO? LA GIORNALISTA E COMPAGNA DI GIGI BUFFON A "UN GIORNO DA PECORA" SPINGE IL PORTIERONE VERSO L'ESTERO: "DOVESSI VOTARE IO SCEGLIEREI UN PAESE STRANIERO PER LA SUA PROSSIMA SQUADRA, ANCHE SE LA SERIE A HA SEMPRE GRANDE ATTRAZIONE… A ROMA CON MOURINHO NON DOVREMMO NEANCHE CERCARE CASA. NEGLI USA? BEH LÌ GIÀ UN PO' CAMBIA, MA NON METTO VETI. IL RIGORE SU CUADRADO? NON C'ERA…" - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

BUFFON D AMICO

Dove giocherà l'anno prossimo Gianluigi Buffon? La trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora ne ha parlato oggi con la sua compagna, la giornalista e conduttrice Ilaria D'Amico.

C'è chi vede la Roma di Mourinho come prossima squadra del portiere bianconero. Le piacerebbe tornare nella sua città? “Roma è la mia città quindi lì, eventualmente, non dobbiamo cercare casa”, ha scherzato la D'Amico.

gigi buffon ilaria d amico 4

Lei preferirebbe l'Italia o l'Europa, esperienza che Buffon ha già vissuto giocando col Paris Saint Germain? “Io amo molto le esperienze all'estero, Gigi era molto felice di fare un'esperienza di vita nuova. Se dovessi votare io sceglierei estero, poi Gigi è un bagaglio un po' impegnativo in Italia. Però il campionato italiano, per un italiano, ha sempre una grande attrazione”.

gigi buffon ilaria d amico 3

All'estero potrebbe voler dire anche Stati Uniti, ben più lontani dell'Europa... ”Beh, lì già un po' cambia...”. Sugli USA lei porrebbe il suo "veto"? "Non posso mettere e non metto il veto su niente con Gigi, in nessun modo".

gigi buffon ilaria d amico 2

Parlando di calcio giocato, secondo lei c'era il rigore su Cuadrado nell'ultimo Inter Juve? “Quel giorno l'arbitro non era in forma su una serie di decisioni, che hanno penalizzato un po' la Juve e un po' l'Inter. Ci sono stati almeno 4 episodi su cui avrei da ridire. Comunque per me no, su Cuadrado non era rigore".

