11 ott 2022 13:22

WALACE, SEI UN MIRACOLATO – IL CENTROCAMPISTA DELL’UDINESE PERDE IL CONTROLLO DELLA SUA AUDI PER CAUSE DA ACCERTARE. L'AUTO SI CAPPOTTA E PRENDE FUOCO, MA LUI ESCE ILLESO - DOPO IL PAUROSO INCIDENTE, WALLACE È STATO PORTATO IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI…