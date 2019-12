Da www.corrieredellosport.it

wanda nara 9

"Mi chiamo Wanda, ma si pronuncia 'Uanda'". Wanda Nara, a Le Iene in una delle celebri interviste doppie della trasmissione (nella fattispecie in compagnia di Pupo), svela la pronuncia esatta del suo nome di battesimo in rioplatense (la variante spagnola parlata in Argentina). Nel corso delle irriverenti domande poste alla showgirl, immancabili alcuni temi piccanti, come quello sul presunto flirt col centrocampista croato dell'Inter Marcelo Brozovic: "Si tratta del gossip che più mi ha dato fastidio, totalmente inventato, una storia d'amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia".

Quindi, su Mauro Icardi, sposato nel 2014: "Tutti dicono che voglio rovinargli la carriera, ma non è vero!". Chiosa sul sesso: "Quanto conta da 1 a 10? 10! Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto... La prima volta? A 18 anni. Ho messo le corna, ma non ad Icardi, e neanche lui a me, gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla! Mauro invece conosce tutte le mie password. Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po'".

wanda nara 2 wanda nara 10 wanda nara wanda nara (2) WANDA NARA wanda nara wanda nara wanda nara WANDA NARA ICARDI AFTERSEX CON WANDA NARA WANDA NARA E ICARDI IN BRASILE WANDA NARA WANDA NARA WANDA NARA WANDA NARA WANDA NARA WANDA NARA WANDA NARA WANDA NARA wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara wanda nara scarpe wanda nara wanda nara wanda nara wanda nara icardi wanda nara 1