Salvatore Riggio per corriere.it

C’è un nuovo capitolo sulla vicenda (social?) tra Wanda Nara e Mauro Icardi. E ovviamente tutto si racconta su Instagram. In una storia l’argentina ha pubblicato la sua mano senza un particolare importante, con una didascalia inequivocabile: «Buon giorno, mi piace di più la mia mano senza anello». In sostanza, (per ora) pare non ci sia stato nessun perdono per Maurito.

Nella mattinata di domenica 17 ottobre Wanda Nara era scappata da Parigi prendendo un volo privato con i cinque figli: i tre maschi avuti con Maxi Lopez e le due femmine avute con l’ex capitano dell’Inter. Ore di bufera nella vita privata di Icardi, che nel frattempo – grazie a un permesso del Psg – ha raggiunto la moglie (e procuratrice, attorno a loro girano affari su affari) a Milano dedicandole post e cuori sui social (naturalmente sui social). Lieto fine? Sì, no, forse.

Perché l’ultima giocata è di Wanda Nara, che magari in maniera un po’ provocatoria ha pubblicato la sua mano senza anello. Evidentemente per far capire a Maurito che arrivare al pieno perdono è una strada lunga e tortuosa. In tutto questo Eugenia Suarez «La China» ha risposto al sito di gossip Mdz, assicurando: «Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro». Chi darà il via al prossimo capitolo?

