WHY ALWAYS MARIO? – L’ULTIMA “BALOTELLATA” DI SUPERMARIO: DOPO UN GOL DEL SUO ADANA DEMIRSPOR SEGNATO DA YUNUS AKGUN, L’ATTACCANTE ITALIANO TIRA UN CALCIONE IN TESTA AL COMPAGNO DI SQUADRA – OVVIAMENTE SI TRATTA DI UN GESTO GOLIARDICO E SENZA CATTIVERIA, MA IL VIDEO STA FACENDO IL GIRO DEL WEB… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

MARIO BALOTELLI CALCIO IN TESTA YUNUS AKGUN

Supermario è sempre lui. Anche in Turchia, Mario Balotelli non si smentisce e balza spesso agli onori di cronaca grazie alle sue "Balotellate". Dagli scherzi ai compagni nello spogliatoio alle esultanze sopra le righe, l'ex Milan e Inter è sempre protagonista.

Anche quando non riesce a trovare la via del gol, come successo martedì sera durante la sfida tra il suo Adana Demirspor e il Galatasaray, decisa da una doppietta del compagno di squadra Yunus Akgun. Al momento di celebrare il gol dell'attaccante turco classe 2000 però, qualcosa è andato storto...

balotelli adana demirspor 1

L'ultima "Balotellata" di Supermario

Balotelli ha un solo obiettivo in questa stagione: rivuole con tutto se stesso la maglia azzurra e sta cercando di convincere il ct Mancini a convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale. Per riuscirci, si sta davvero mettendo d'impegno in campo con l'Adana, con cui sta vivendo una stagione abbastanza positiva, segnando 7 gol in 19 presenze.

balotelli adana demirspor 7

Senza però dimenticare la sua indole "burlona". Basta guardare la sua particolare celebrazione al gol di Akgun, quando Balo ha deciso con grande spontaneità di sferrare un calcio sulla testa del malcapitato compagno di squadra. Senza cattiveria ma forte quel tanto che basta per lasciarlo incredulo. "Bravo piccoletto", si è poi congratulato con una storia Instagram.

balotelli adana demirspor balotelli adana demirspor 2 balotelli adana demirspor 5 mario balotelli gli ex nazionali balotelli e paletta mario balotelli 7 mario balotelli 1 mario balotelli 2 mario balotelli 3 MARIO BALOTELLI balotelli adana demirspor 3 MARIO BALOTELLI balotelli adana demirspor 4 balotelli