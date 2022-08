WHY ALWAYS MARIO? - LA TURCHIA SEMBRAVA AVER FATTO BENE A BALOTELLI, E INVECE SIAMO ALLE SOLITE - MONTELLA COMMENTA LA RISSA SFIORATA CON L'ATTACCANTE DOPO LA PARTITA VINTA CONTRO L'UMRANIYESPOR: "DA LUI CI ASPETTIAMO DI PIU'. POI L'ADRENALINA PUO' FAR DIRE ALTRE COSE, MA SONO COSE CHE SUCCEDONO IN CAMPO E PER ME E' FINITA LI'" - DIETRO LO SCAZZO POTREBBE ESSERCI LA VOLONTA' DI "SUPERMARIO" DI ANDARE A... - VIDEO

Montella had to be restrained from physically attacking Balotelli his own player ?? 2 ex-milanisti fighting in the Turkish League.#Montella #Balotelli #Milan pic.twitter.com/VATgzP3v3H — AC Milan Lebanon ? 19 (@ACMilanLBN) August 27, 2022

Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

lite montella balotelli 1

Per qualcuno, è vero, il tempo non passa mai. Prendi Mario Balotelli. Prima illude, poi delude. Oggi che ha 32 anni come quando ne aveva diciotto. La verità è che sta rovinando tutto anche in Turchia, dove è riuscito a litigare perfino con Vincenzo Montella, il suo allenatore all'Adana Demirspor, uno dei pochi che ancora credeva in lui, tanto da sponsorizzarne pubblicamente la chiamata in Nazionale nei mesi scorsi. «Sono felice come se avessero convocato me» raccontò l'Aeroplanino nel gennaio scorso, quando l'attaccante venne convocato dal c.t. Roberto Mancini per uno stage dopo tre lunghi anni di assenza.

balotelli montella

Sette mesi dopo, qualcosa fra Balotelli e Montella si è rotto, forse definitivamente. Difficile che la frattura possa ricomporsi, visto quanto accaduto sabato al termine della partita della serie A turca fra Adana e Ümraniyespor, finita 1-0.

La cronaca: entrato in campo a fine primo tempo, nei minuti conclusivi della gara Mario perde una brutta palla a metà campo e regala agli avversari l'occasione per pareggiare, non succede, ma quando la gara si conclude Montella lo rimprovera davanti a tutti e Balo gli risponde a muso duro. Ne nasce una rissa furibonda, in mezzo al campo, davanti a tutti, con l'allenatore napoletano inferocito, bloccato a forza dal suo staff e dai suoi giocatori per evitare di arrivare allo scontro fisico.

lite montella balotelli 6

Le immagini hanno fatto il giro del mondo, come sempre avviene quando c'è di mezzo l'incorreggibile Supermario, che non sta affatto attraversando un bel momento. La scomparsa dell'amico e agente Mino Raiola è stata per lui una botta forte, racconta chi gli sta vicino. Quest' anno in Turchia non ci voleva restare, l'ha detto chiaro e tondo, ma la verità è che offerte vere non ne sono arrivate e così finora è rimasto dov' era. L'unica mezza trattativa è stata con gli svizzeri del Sion, ma il problema è il solito ingaggio monstre: 5 milioni annui.

lite montella balotelli 5

Dopo la positiva stagione scorsa, con 19 gol in 33 gare, in estate tutto è cambiato. L'Adana l'ha messo da parte e ha preso un nuovo centravanti, il russo Artem Dzyuba, che gli ha soffiato il posto. In tre partite, prima di sabato, Balo aveva giocato solo una ventina minuti. A fine gara, Montella ha liquidato la vicenda con poche parole: «Posso dire che da Balotelli ci aspettiamo di più. Poi l'adrenalina può far dire altre cose, ma sono cose che succedono in campo e per me è finita lì».

lite montella balotelli 3

Balotelli invece ha postato a favore dei suoi 10,4 milioni di seguaci su Instagram un quadro che lo ritrae tranquillo di fronte a un leone che ruggisce. Forse un messaggio, forse no, chi lo sa. Fatto sta che ancora una volta è nell'occhio del ciclone. Il suo sogno è la serie A, dove però ha già fallito tante, troppe volte. Alla fine del mercato mancano quattro giorni, nulla è impossibile. Ma un ritorno a casa è difficile, molto difficile.

ARTICOLI CORRELATI

Mario Balotelli lite montella balotelli 4 lite montella balotelli 9 lite montella balotelli 8 lite montella balotelli 2 balotelli montella lite montella balotelli 10 balotelli balotelli montella lite montella balotelli 7