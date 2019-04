WOW WANDA – LADY ICARDI CONSOLA MAURITO CHE SU AZIONE NON SEGNA DA DICEMBRE: LA FOTO HOT SU INSTAGRAM CON WANDISSIMA IN TOPLESS SDRAIATA SUL PETTO DEL CALCIATORE – A 'TIKI TAKA' LA MOGLIE-AGENTE DI ICARDI RIVELA: “A MAURO HO CHIESTO SOLAMENTE QUANTO TEMPO RIMARRÀ ALL'INTER, E LUI MI HA DETTO 150 ANNI…”

Da gazzetta.it

Il campo non gli sta dando tante soddisfazioni, ma Mauro Icardi ha qualcosa con cui consolarsi. L'attaccante argentino ha giocato da titolare nel match contro la Juventus, vincendo il ballottaggio con Lautaro Martinez. La serata non è stata particolarmente prolifica per il bomber, che nel pareggio 1-1 contro i bianconeri non ha ritrovato un gol su azione che gli manca da dicembre.

CONSOLAZIONE — A consolare Icardi è stata però la moglie-agente Wanda Nara, che oggi ha pubblicato una foto decisamente hot su Instagram, per la gioia dei fan. L'immagine ritrae la consorte sdraiata (in topless) sul calciatore, a sua volta a torso nudo. Si tratta ormai della quarta foto consecutiva pubblicata sul profilo della nota showgirl che ritrae la coppia insieme, in posizioni più o meno provocanti. Se la crisi con l'Inter non sembra del tutto chiusa, quella coniugale pare essere acqua passata (ammesso che ci sia mai stata).

WANDA NARA: "ICARDI MI HA DETTO CHE VUOLE RIMANERE 150 ANNI NELL'INTER"

Da www.tuttomercatoweb.com

wanda nara icardi

Dagli studi di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato del momento che attraversa il marito ed assistito, ex capitano dell'Inter: "Il Derby d'Italia è sempre bellissimo. Il clima di ieri è stato tranquillo e mi è piaciuto. Nainggolan ieri ha calciato benissimo e fatto gol, che è quello che conta. Punto. Se sapevo che avrebbe giocato? Non sono amico di Spalletti come lui (indica Cassano, ndr) e non mi dice la formazione. Mi è piaciuto come ha giocato, lo ha fatto per la squadra. Non voglio parlare troppo (ride, ndr). Sta facendo quello che gli viene chiesto, ha giocato una buona partita. Conoscendolo so che ascolta, ed è uno che quando gli dici di fare una cosa la fa. Ho visto che ad un certo punto si è messo a parlare con Spalletti. Gli ho chiesto solamente quanto tempo rimarrà all'Inter, e lui mi ha detto 150 anni. Tranquilli che Mauro rimane, è la scelta sua e non di nessun altro".

