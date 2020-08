IL WRESTLING PIANGE KAMALA, “IL PANZONE DELL’UGANDA” - IL LOTTATORE, 2 METRI PER 150 CHILI, SI CHIAMAVA JAMES HARRIS E VENIVA DAL MISSISSIPPI: E’ MORTO A 70 ANNI IN SEGUITO ALLE COMPLICAZIONI DEL CORONAVIRUS - DOPO UN’INFANZIA DIFFICILE IN CUI AVEVA FATTO IL PASTORE, IL LADRO E IL CAMIONISTA, SCOPRÌ IL WRESTLING E DIVENNE UNA LEGGENDA NEGLI ANNI OTTANTA - VIDEO

Da www.gazzetta.it

“Kamala, il panzone dell’Uganda”: tutti lo ricorderanno così, con le telecronache degli anni 90 che ne annunciavano l’enorme mole (2 metri per 150 chili) e il personaggio che interpretava. Kamala però in realtà si chiamava James Harris, veniva dal Mississippi e da oggi ha lasciato il mondo del wrestling in lutto, andandosene a 70 anni in seguito alle complicazioni del coronavirus. Già nel 2011 il diabete e una complicazione dovuta all’ipertensione lo costrinsero all’amputazione di un piede, ora il virus, il ricovero in ospedale 5 giorni fa e un arresto cardiaco contro cui non si è potuto fare nulla.

LA CARRIERA

Dopo un’infanzia difficile in cui ha fatto il pastore, il ladro e il camionista, Harris cominciò con il wrestling a 25 anni, spinto dall’amico Bobo Brazil. Dopo sei anni di lotta in federazioni minori dove si faceva chiamare “Sugar bear” o “Mississippi bomber”, l’idea sua e del suo manager di interpretare un wrestler africano proveniente da una qualche tribù cannibale. Idea che lui rendeva alla grande, con la luna e le stelle dipinte sul corpaccione, rifiutando di parlare in inglese in pubblico e inscenando schiaffoni e morsi imponendo la mole eccezionale. Nel 1984 entrò nella WWF e il suo personaggio divenne leggenda, e combatté contro tutti i big. Nei primi anni 90 poi iniziò la carriera parallela di cantautore.

