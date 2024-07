YAMAL È MEGLIO 'E PELÉ - GRAZIE AL GOL ALLA FRANCIA, IL BABY-FENOMENO DELLA SPAGNA È DIVENTATO IL PIÙ GIOVANE MARCATORE IN UN TORNEO INTERNAZIONALE, SUPERANDO "'O REI"- L'ATTACCANTE DEL BARCELLONA ADESSO PUNTA A BATTERE IL RECORD DI PRECOCITÀ PER LA VITTORIA DI UN EUROPEO (LA FINALE SI GIOCHERÀ IL GIORNO DOPO IL SUO 17ESIMO COMPLEANNO): "NON VOGLIO REGALI, VOGLIO LA COPPA" - IL PADRE DEL CALCIATORE SULLA FOTO DEL FIGLIO "BATTEZZATO" DA MESSI: "SICURI CHE NON SIA STATO LUI A BENEDIRE LEO?" - VIDEO

1. LAMINE YAMAL, DOPO IL GOL ALLA FRANCIA IL 17° COMPLEANNO: «A MAMMA HO DETTO DI NON FARMI REGALI, VOGLIO VINCERE GLI EUROPEI CON LA SPAGNA»

lamine yamal

Qui non ci potrebbe neanche stare, dovrebbe già essere a dormire. Quando Lamine Yamal si presenta nell’infernale zona mista dello stadio di Monaco di Baviera, la mezzanotte è passata. E per la legge tedesca, avendo lui solo sedici anni, dovrebbe già trovarsi a casa. […] Con il gol alla Francia è diventato il più giovane marcatore della storia tra Europei e Mondiali a 16 anni e 362 giorni, strappando il record a Pelé. […]

gol di lamine yamal contro la francia

[…] Finita la partita, rivolgendosi alla telecamera, ha urlato: «Parla adesso, parla». A chi erano rivolte quelle parole?

(Il sorriso è eloquente, poi si fa serio) «Non presto attenzione a ciò che viene detto fuori, anche se chi deve capire, capirà. Credo che il destino metta tutti al loro posto».

lamine yamal con la famiglia

Adrien Rabiot prima della semifinale aveva detto che lei avrebbe dovuto fare di più in campo per battere la Francia. Non si è fatto pregare...

«Io sono felice per la vittoria e per il successo della squadra. Il resto non conta. Il gol ci ha permesso di rimontare e ribaltare la situazione in pochi minuti».

[…] Ora siete i favoriti numero uno per la vittoria finale?

«Ciò che era veramente importante è che la squadra arrivasse in finale. Contava solo quello. L’obiettivo di segnare per me era importante, lo aspettavo da tanto tempo, ma quello che cercavamo qui era arrivare in finale e l’abbiamo raggiunto. Si sta rivelando un torneo molto combattuto, non sarà facile vincerlo».

messi e lamine yamal neonato

[…] Pensa che questa partita le cambierà la vita?

«L’ultima edizione (quella dei rigori persi contro l’Italia in semifinale, ndr) l’ho guardata con i miei amici in un centro commerciale. La mia vita è cambiata, si. Ma io sono sempre lo stesso Lamine».

[…] Sabato, il giorno prima della finale, compie 17 anni. Che regalo ha chiesto?

«Ho già detto a mia mamma di non regalarmi nulla per il compleanno, essere in finale e vincerla sarebbe qualcosa di grandioso. Quello è il mio regalo. Come ho detto fin dal primo giorno, il nostro obiettivo è vincere questo Europeo, ce l’abbiamo in testa. E faremo tutto il possibile per riportare la coppa in Spagna. Ci vediamo presto a Madrid».

lamine yamal con il padre

2. IL PADRE DI YAMAL: "SICURI CHE NON SIA STATO LUI A BENEDIRE MESSI QUEL GIORNO DEL 2007?"

Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal, nei giorni scorsi ha tirato fuori una vecchia foto del 2007 in cui Messi faceva il bagno al figlio di pochi mesi. […] "La foto con Messi? Sì, ma se fosse stato mio figlio a benedire lui? Lamine è il migliore in tutto. Non solo nel calcio, ma anche nell’amore e come persona. È un bambino e ha una benedizione di Dio, che è molto importante e deve essere valorizzata".

