5 gen 2022 09:07

LA ZAMPATA DEL GATTO-PARDO: “TORNARE A CONDURRE UN TALK? CI STO PENSANDO. VORREI CONTAMINARE IL PALLONE CON ALTRI MONDI. COME DICE MOURINHO, CHI SA SOLO DI CALCIO NON SA NULLA DI CALCIO” – PIER LUIGI PARDO, NOMINATO COORDINATORE DEL CALCIO DI DAZN, CONFESSA: "SE IL DESIGNATORE ROCCHI DECIDE DI MANDARE GLI ARBITRI A PARLARE IN TV SIAMO PRONTI A OSPITARLI. DOPO I PROBLEMI DI INIZIO CAMPIONATO, HA CHIESTO A DAZN GARANZIE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO PER GLI ABBONATI? NON NE HO BISOGNO, LE INIZIALI PROBLEMATICHE DI AGGIUSTAMENTO SONO SUPERATE” (SICURO?)