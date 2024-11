LA ZAMPATA DEL LEONE BAGNAIA: A BARCELLONA VINCE LA SPRINT E SI PORTA A -19 DA MARTIN. DOMANI SI DECIDE IL MONDIALE. SARA’ UN DUELLO ALL’ULTIMO RESPIRO TRA I DUE PILOTI DUCATI - LE COMBINAZIONI: PER ESSERE CAMPIONE ALLO SPAGNOLO BASTERÀ UN…

Da gazzetta.it

PECCO BAGNAIA

Non è finita, la partita decisiva del Mondiale MotoGP si disputerà nella domenica di Barcellona. Pecco Bagnaia vince infatti la Sprint del GP Solidarietà (che ha rimpiazzato il GP Valencia cancellato per l'alluvione), annulla il primo match point iridato di Jorge Martin, terzo dietro Enea Bastianini nella mini gara del sabato, e si giocherà tutto nel GP di domani dove si presenterà con 19 punti da recuperare allo spagnolo della Ducati Pramac.

LE COMBINAZIONI Per essere campione, infatti, allo spagnolo basterà un 9° posto, anche in caso di vittoria di Bagnaia, oppure un 14° posto se Pecco dovesse chiudere secondo. Probabilità elevate, ma l'iridato in carica ha mostrato il carattere del campione che non intende farsi sfilare in modo remissivo la maglia iridata. Si gioca tutto nella gara finale, quindi, dopo un duello intenso e leale fra due grandi campioni. Giusto così.

