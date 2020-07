ZANARDI PREOCCUPA I MEDICI E VIENE RITRASFERITO IN TERAPIA INTENSIVA: ''CONDIZIONI CLINICHE INSTABILI'' - LO SPORTIVO DOPO L'INCIDENTE IN HANDBIKE ERA STATO RICOVERATO A SIENA, E POI NELLA CLINICA DI RIABILITAZIONE VILLA BERETTA. OGGI LA SQUADRA MEDICA CHE LO SEGUE HA PREFERITO PORTARLO AL SAN RAFFAELE, PRECISANDO CHE ''NON VERRANNO RILASCIATE ULTERIORI INFORMAZIONI SUL CASO''

(ANSA) - "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano". Lo rende noto in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, precisando che "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso".

Da www.ilmessaggero.it

Lo scorso 19 giugno, durante una staffetta di beneficenza in handbike, Zanardi rimane coinvolto in un incidente sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con un camion. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena, è stato sottoposto a tre interventi da parte dello staff di specialisti. Dopo più di un mese, il 44enne è stato trasferito a Villa Beretta, centro di riabilitazione di eccellenza, a Costa Masnaga nel Lecchese. Oggi un peggioramento delle sue condizioni di salute, ha costretto i medici a optare per un nuovo ricovero in terapia intensiva, stavolta Ospedale San Raffaele di Milano.