ZANETTI E I "RAPPORTI OPACHI" CON I BOSS DELLA CURVA INTERISTA – SI COMPLICA LA POSIZIONE DELL’EX CAPITANO E VICEPRESIDENTE NERAZZURRO DOPO LE PAROLE DEL CAPO-ULTRA’ FERDICO IN UNA CONVERSAZIONE INTERCETTATA CON L’EX AZZURRO MARCO MATERAZZI (“JAVIER CI HA DETTO CHE LA POLIZIA MONITORA LA CURVA NORD DOPO L’OMICIDIO BOIOCCHI”) – GIA’ NEL 2020, IL GIP AVEVA ANNOTATO: “EMERGE CHE ZANETTI SI È RELAZIONATO CON SOGGETTI SULLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO CON L'ALLENATORE CONTE. TALI TONI CONFIDENZIALI NON POSSONO FAR ESCLUDERE CHE ZANETTI POSSA IN FUTURO CONCEDERE AGEVOLAZIONI DI VARIO GENERE ALLA CURVA” – IL VIZIO DELL’ARGENTINO CHE “DICE DICE E POI NUN FA UN CAZZO”...

Massimo Pisa per la Repubblica – Estratti - https://milano.repubblica.it/cronaca/2024/10/01/news/javier_zanetti_ultras_inter_inchiesta_ferdico_avvisava_polizia_inchiesta-423528941/?rss

javier zanetti

Dell’impegno nel sociale e della dirittura morale da hombre vertical di Javier Zanetti, ex capitano e ora vicepresidente dell’Inter, non è mai stato lecito dubitare. E sarà bene prendere con le molle anche le circostanze che emergono dall’inchiesta che ha smantellato le curve di Inter e Milan e dalle risultanze del lungo monitoraggio sul mondo ultras operato da Squadra mobile e Digos milanese.

JAVIER ZANETTI

Ma c’è un passaggio nell’ordinanza firmata dal gip Domenico Santoro che getta una luce sinistra su “Pupi” e sui suoi rapporti con la Nord. Emerge da una delle telefonate effettuate dall’ex portavoce Marco Ferdico, arrestato nell’operazione, per ottenere più biglietti per la finale di Champions League del 2023.

L’interlocutore, è il 26 maggio 2023, è Marco Materazzi, altra vecchia gloria nerazzurra. Ed ecco il passaggio incriminato: “Dalla lunga conversazione è emerso anche che Ferdico avrebbe saputo da Zanetti (ex capitano dell’Inter) che… ‘ci sono dei Funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto che è successo al povero Vittorio che è morto tragicamente in strada’. La circostanza andrà certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata”.

MARCELLO VIOLA IN TRIBUNA A TIFARE INTER CON BEPPE MAROTTA E JAVIER ZANETTI

Ovvero quando si scopriranno i killer di Vittorio Boiocchi, l’ex leader del tifo interista ammazzato sotto casa il 29 ottobre 2022. Delitto ancora irrisolto che aveva sconvolto gli equilibri nella Nord e aperto la strada alla scalata di Andrea Beretta e Antonio Bellocco, fino all’omicidio del rampollo di ’ndrangheta da parte del “Berro” lo scorso 4 settembre.

La presunta opacità dei rapporti tra Zanetti e il cuore caldo (e criminale) del secondo anello verde del Meazza non è una novità. Già il primo ottobre 2020, firmando un decreto di proroga indagini, il gip Guido Salvini aveva annotato: “emerge che Zanetti Javier vicepresidente dell’Internazionale si è relazionato con soggetti appartenenti alla Curva nord quali Del Piano e Bosetti in merito alla rescissione del contratto con l'allenatore Conte, rivelando agli stessi anche particolari della vicenda che sono ignoti alla stampa. Tali toni confidenziali non posso far escludere che Zanetti possa in futuro concedere agevolazioni di vario genere alla Curva”.

ultra inter antonio bellocco e marco ferdico

Il riferimento è a Renato Bosetti, anch’egli arrestato lunedì all’indomani della sua nomina a leader della Nord dopo la morte di Bellocco, e a Simone “Pongo” De Piano. E una conversazione registrata nel gennaio 2020 tra quest’ultimo e Roberto Sartori, dirigente di una cooperativa che lavora con la comunità Exodus di don Mazzi, sembrava confermare questa liaison.

JAVIER ZANETTI E MOGLIE

Sartori: “Anche lì... poi parlerò con Don Antonio... a me va bene anche tutto... però io voglio che una parte dei soldi vada alla mia cooperativa, non vada nelle casse generali di Exodus... "De Piano: "Io voglio prima (incompr.) con te come far la cosa e poi dopo andiamo a parlare col Don... che sappiamo che devono mangiare un po' tutte le famiglie che hanno bisogno, gli italiani che hanno bisogno, i nostri fratelli che sono in carcere... poi al Don gli facciamo arrivare…”.Sartori: "Esatto! Esatto! Il don messa così la capisce benissimo, è d'accordissimo... Zanetti è d'accordo?”.De Piano: “Zanetti è d'accordo!”. Sartori: “No perché sai... Zanetti c'ha un brutto vizio... che dice dice e poi non fa un c…”.De Piano: “Per quello abbiamo messo in mezzo anche l'Inter"

JAVIER ZANETTI

(...)

diego milito lautaro martinez javier zanetti ultra inter mauro nepi andrea beretta marco ferdico javier zanetti gino strada ultra inter marco ferdico foto di klaus davi papa francesco bergoglio con javier zanetti marco materazzi marco ferdico marco ferdico javier zanetti con moglie paula