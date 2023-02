ZANIOLO, CHE FARE? - NELLO SPOGLIATOIO DI TRIGORIA, IL SUO NOME E LA SUA FOTO SONO SCOMPARSI DALL'ARMADIETTO CHE OCCUPAVA DA QUATTRO ANNI. ORA PER IL GIOCATORE CI SONO DUE STRADE: TENTARE UNA RICONCILIAZIONE CON SOCIETA’ E TIFOSI O ANDARE AL MURO CONTRO MURO ANCHE A COSTO DI RESTARE FUORI FINO ALL'ESTATE E FORSE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, NEL 2024 - LE RESPONSABILITA’ DELLA ROMA CHE GLI AVEVA PROMESSO UN NUOVO CONTRATTO CON ADEGUAMENTO E NON HA MANTENUTO LE PROMESSE…

Estratto dell’articolo di Matteo Pinci per www.repubblica.it

zaniolo mourinho

Nello spogliatoio di Trigoria, il suo nome e la sua foto sono scomparsi dall'armadietto che occupava da quattro anni. Come non fosse più un giocatore della Roma. […] Nicolò Zaniolo non ha lasciato la Roma a gennaio, come avrebbe voluto. Ma della Roma non fa comunque più parte […] Ora il talento ribelle ha davanti a sé due strade: tentare una riconciliazione, chiedere scusa, dire ho sbagliato, anche se forse sa di non essere l'unico responsabile. […] L'alternativa sarebbe quella di restare sulle proprie posizioni, non tendere la mano, anche a costo di restare fuori fino all'estate e forse alla scadenza del contratto, nel 2024.

INFORTUNIO ZANIOLO

Certo, c'è anche l'ipotesi di una causa per mobbing, con richiesta di reintegro immediato o, peggio, di svincolo. Può davvero pensarci, Nicolò? Si tratta di un percorso lungo, tortuosissimo, che come dimostra la vicenda Leao - nel 2018 si è svincolato unilateralmente dallo Sporting Lisbona dopo un'aggressione subita all'interno del centro sportivo del club ad opera di alcuni tifosi che avevano fatto irruzione e ora è stato condannato a risarcire il club con 16,5 milioni - rischia soltanto di creare cause infinite e risarcimenti milionari da pagare. […]

zaniolo

Come si è arrivati a questo livello di tensione? Quando in estate era d'accordo col Tottenham, la Roma si impuntò rifiutando un prestito con obbligo a 40 milioni più altri 10 milioni di contropartite: "ci servi, resti, a settembre facciamo il nuovo contratto", gli promisero i dirigenti e ribadì Tiago Pinto pubblicamente. Non è successo. Anzi, i discorsi sul rinnovo, molto aleatori, si sono arenati immediatamente, senza nemmeno partorire un'offerta reale. A gennaio la questione si è riproposta: di nuovo il Tottenham ha contattato Nicolò. L'agente Vigorelli era convinto si potesse definire l'affare in prestito. La Roma ha detto, immediatamente, no. […] E Zaniolo, già nervoso per il mancato rinnovo, è esploso. […]