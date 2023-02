9 feb 2023 12:40

ZANIOLO NUOVO BALOTELLI? - A 23 ANNI "SUPERMARIO" SI TRASFERIVA AL MANCHESTER CITY, NICOLO' INVECE VA A GIOCARE IN TURCHIA - OGNI VOLTA CHE SI PARLA DI UN TALENTO SPRECATO, IL NOME DI BALOTELLI TORNA A GALLA. MA ALMENO LUI QUALCOSA HA FATTO PRIMA DI FINIRE NELLA PERIFERIA DEL CALCIO - L'EX ROMANISTA INVECE, COMPLICI I DUE GRAVI INFORTUNI AL GINOCCHIO, NON HA ANCORA DIMOSTRATO NULLA - MORALE DELLA FAVA? L'UNICA COSA CHE HANNO IN COMUNE I DUE SONO GLI SCAZZI CON MOURINHO