ZANIOLO DA ORGASMO! RIBALTA IL LUDOGORETS E TRASCINA LA ROMA AGLI SPAREGGI DI EUROPA LEAGUE - PRIMO TEMPO HORROR DEI GIALLOROSSI CHE CHIUDONO SOTTO 0-1. POI MOU METTE ZANIOLO CHE SPACCA LA PARTITA: DUE RIGORI PROCURATI (E REALIZZATI DA PELLEGRINI) E UN GOL DA URLO IN CUI SI PORTA A SPASSO MEZZA DIFESA E UCCELLA IL PORTIERE - ANNULLATO DAL VAR IL 2-2 PER UNA MANATA DI RICK A IBANEZ – VIDEO

BUONASERA A TUTTI, ECCO NICOLÒ ZANIOLO pic.twitter.com/6XuuKCxPol — ? noemi (@xzaniolo) November 3, 2022

Da gazzetta.it

La Roma regala un tempo al Ludogorets, va al riposo sotto 0-1, ma domina la ripresa, grazie all'ingresso di Zaniolo per Belotti. Nicolò si procura due rigori che Pellegrini trasforma firmando il sorpasso prima della perla dello stesso Zaniolo, che valgono per i giallorossi l'accesso agli spareggi di Europa League.

Al 16' grande occasione per Ibanez che colpisce male da un passo e di testa mette a lato. Replica bulgara 5' dopo con Tekpetey che da due passi costringe Rui Patricio ad alzare in angolo con la punta delle dita. Altro brivido 2' dopo con Cauly che scheggia il palo dal limite. E' il preludio al vantaggio bulgaro che arriva al 41' con una gran botta da fuori di Rick che s'infila nell'angolo basso alla destra di Rui Patricio. Ripresa con Zaniolo, Volpato e Cristante per Belotti, Karsdorp e Camara e immediatamente tre occasioni di fila per la Roma con Zaniolo e (doppia) El Shaarawy. E' poi Volpato ad andare vicino al pari.

Che arriva al 56': Cicinho stende Zaniolo in area, rigore che Pellegrini trasforma. Passano 9' e arriva un altro rigore, ancora per fallo su Zaniolo e ancora a segno Pellegrini, stavolta nell'altro angolo. Sembra fatta ma al 77' arriva il pareggio bulgaro. Il destro di Tissera sbatte sulla schiena di Vina, la palla arriva a Nonato che deve solo spingere la palla in rete: 2-2. Ma l'arbitro viene richiamato al Var e lo annulla per una manata di Rick a Ibanez. Così all'85' è lo stesso Zaniolo a chiuderla e a regalare gli spareggi alla Roma.

