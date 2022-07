ZANIOLO, RILASSATI, NON SEI ANCORA LUKAKU – ZAZZARONI: "TEMO CHE NICO SI STIA INCARTANDO (E LA ROMA ANCHE). PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI HA PREFERITO FARSI DA PARTE. MA AL MOMENTO NON ESISTE UNA TRATTATIVA CON LA JUVE – ZANIOLO HA NUMERI FISICI E TECNICI IMPORTANTI, MA PER FARE IL LUKAKU E RIUSCIRE A IMPORRE LA PROPRIA VOLONTÀ AL CLUB, AVREBBE BISOGNO DI DUE FATTORI ATTUALMENTE ASSENTI: UNA STAGIONE AL MASSIMO (PER LA RICONQUISTA DEL VALORE) E UNA SOCIETÀ DISPOSTA A…"

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

nicolo zaniolo

Temo che Zaniolo si stia incartando (e la Roma anche). Per la seconda volta in pochi giorni ha preferito farsi da parte: ha infatti evitato prima l’amichevole col Trastevere e poi l’allenamento che ha preceduto la partenza per Albufeira, Algarve, casa Morinho.

Da settimane ho la sensazione che a Nico garantiscano attenzione e luce l’ agente Vigorelli, che di fronte a un mare piatto sbatte insistentemente i piedi per fare un po’ di schiuma (è un complimento: svolge al meglio il compito), e i giornali (noi compresi) , le tv e i siti affamati di notizie o presunte tali. Non esiste una trattativa con la Juve , ad esempio, la quale n egli ultimi giorni ha aperto soltanto allo scambio “impossibile” con Arthur: il brasiliano ha uno stipendio di tre volte e mezzo superiore a quello di Nico e Mou non ha intenzione di assorbire “scarti” torinesi.

ZANIOLO SCATENATO DURANTE I FESTEGGIAMENTI SUL BUS SCOPERTO

Qualcuno deve aver messo in testa a Zaniolo che Allegri sbavi per averlo e Arrivabene non possa più vivere senza di lui, il Nostro ha così finito per crederci. È pur vero che la Roma non ha ancora proposto il rinnovo del contratto - quello in corso s cade nel 2024 - autorizzando pensieri spiacevoli, se non addirittura sconci: l’input dei Friedkin era stato chiaro, per finanziare il mercato serve un’uscita milionaria e Pinto ha avuto il compito di provvedere partendo proprio da Zaniolo, ritenuto l’unico appetibile e in qualche modo sacrificabile.

FESTA ROMA CIRCO MASSIMO ZANIOLO

Nico viene da una lunga inattività (18 mesi complessivi) causata dalla rottura dei crociati e nella stagione appena conclusa ha ritrovato solo a tratti la migliore condizione e le prodezze che l’han reso popolare. Ha numeri fisici e tecnici importanti, ma - torno a bomba - per fare il Lukaku e riuscire a imporre la propria volontà al club, avrebbe bisogno di due fattori attualmente assenti : una stagione al massimo (per la riconquista del valore) e una società disposta a investire 40 o 50 milioni .

L’avventura di Zaniolo alla Roma è stata fino ad oggi di un’irregolarità senza precedenti, piena di picchi, tanto in alto quanto in basso : l a sf iga ha avuto una preoccupante incidenza . Per la simpatia che nutro nei confronti del ragazzo e la stima nel giocatore gli auguro di trovare in fretta la serenità e la lucidità che gli consentano di aggredire di nuovo il futuro.

mourinho zazzaroni tiago pinto

