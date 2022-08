ZANIOLO SPALLA A SPALLA CON LA SFIGA – DURANTE ROMA-CREMONESE L'ATTACCANTE GIALLOROSSO È CADUTO MALE A TERRA DOPO UN CONTRASTO E SI È LUSSATO LA SPALLA SINISTRA – UN'ALTRA GRANA PER MOURINHO DOPO LA ROTTURA DELLA TIBIA DI WIJNALDUM – MA GLI ESAMI MEDICI HANNO SCONGIURATO UN LUNGO STOP E IL NUMERO 22 GIALLOROSSO HA PUBBLICATO UN MESSAGGIO AL VELENO: “PER TUTTI I GUFI CHE SPERAVANO IN QUALCOSA DI GROSSO... CI VEDIAMO TRA TRE SETTIMANE”

Francesco Balzani per www.leggo.it

nicolo zaniolo infortunio spalla

Infortunio alla spalla per l'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ache si è fatto male nel finale del primo tempo cadendo a terra dopo una scivolata del difensore della Cremonese, Luka Lochoshvili. Lo sfortunato Zaniolo è caduto male ed è rimasto a terra, richiamando immediatamente lo staff sanitario. L'attaccante giallorosso è uscito dal campo dolorante accompagnato dai cori di incoraggiamento dei tifosi e dalla macchina elettrica dei sanitari tenendosi la spalla.

nicolo zaniolo infortunio spalla 1

Il giocatore della Roma si subito è sottoposto a Villa Stuart ad una risonanza magnetica: l'esito ha detto che si tratta di una lussazione alla spalla sinistra. Lo stop è di circa un mese. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente. Per Mourinho, che poche ore prima aveva perso Wijnaldum, un altro problema da risolvere.

Mourinho: «Zaniolo starà fuori per qualche tempo»

nicolo zaniolo infortunio spalla 2

«Zaniolo sicuramente starà fuori per qualche tempo». Al termine del match vinto 1-0 contro la Cremonese il tecnico della Roma Josè Mourinho conferma che i tempi di recupero dall'infortunio alla spalla di Zaniolo non saranno brevi. «Se sono preoccupato? Fa parte della vita, piangere non aiuta. Ovviamente tu hai in testa strategie e ti trovi in una situazione in cui siamo pochi con due giocatori fuori.

nicolo zaniolo infortunio spalla 3

Serve un rinforzo mercato? In questo progetto tutti vogliamo lo stesso: lavorare per il bene del club. Queste decisioni partono dalla proprietà e dal direttore che sanno bene cosa vorrei. Ora con Wijnaldum e Zaniolo hanno avuto due difficoltà extra. Però siamo tutti insieme e troveremo la migliore soluzione possibile».

Zaniolo: «Per tutti i gufi...ci vediamo tra 3 settimane»

post di José Mourinho su Wijnaldum

«Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso... Ci vediamo tra tre settimane». Queste le parole su Instagram di Zaniolo dopo gli accertamenti a Villa Stuart che hanno evidenziato un trauma diretto della spalla sinistra con lussazione. Un infortunio che ha costretto il 22 giallorosso a lasciare il campo nel primo tempo di Roma-Cremonese e che proverà a tornare prima della sosta di settembre ma con il rischio concreto di dover rimandare a dopo gli impegni delle nazionali.

zaniolo smalling jose mourinho foto mezzelani gmt084 jose mourinho foto mezzelani gmt085