30 dic 2020 17:12

ZANIOLOVER NON SE LO TIENE NELLE MUTANDE – ALBERTO DANDOLO PER “OGGI”: IL GOLDEN BOY GIALLOROSSO HA SCAPOCCIATO PER MADALINA GHENEA. MA L’EX FIDANZATA SARA SCAPERROTTA È INCINTA! IL CALCIATORE SOSTIENE CHE NON ABBIA LASCIATO LA SUA STORICA EX A CAUSA DI QUESTA SUA NUOVA FREQUENTAZIONE. COME ANDRA’ A FINIRE? AH SAPERLO...

Alberto Dandolo per Oggi – www.oggi.it ZANIOLO SCAPERROTTA La relazione del calciatore della Roma con la modella romena è confermata sui social. Ma la sua storica ex – come è in grado di rivelare Oggi – è in dolce attesa. Come andrà a finire? Ah saperlo… Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea: l’amore è scoppiato, la relazione è stata confermata ma c’è di più. Molto di più: come rivela in esclusiva Oggi, Sara Scaperrotta, l’ex fidanzata storica del baby talento della Roma, sarebbe incinta! madalina ghenea NON L’HA LASCIATA PER MADALINA - È scoppiato l’amore tra il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo e la modella rumena Madalina Ghenea, relazione confermata poche ore fa sui social. Lo conferma lo stesso calciatore alla Gazzetta dello Sport sostenendo che non abbia lasciato la fidanzata a causa di questa sua nuova frequentazione. ZANIOLO SCAPERROTTA 3 INCINTA DI ZANIOLO - Ma a notizia si aggiunge notizia: fonti attendibili sostengono che Sara Scaperrotta ex fidanzata storica di Zaniolo sia incinta di lui. Come andrà a finire? Ah saperlo… SARA SCAPERROTTA 9 sara scaperrotta 1 sara scaperrotta 4 sara scaperrotta 5 sara scaperrotta 2 madalina diana ghenea (7) madalina diana ghenea (3) madalina diana ghenea (4) madalina diana ghenea (5) madalina diana ghenea (6) ZANIOLO nicolo zaniolo foto mezzelani gmt018 ZANIOLO zaniolo ZANIOLO 11 sara scaperrotta 3