29 ago 2024 14:15

ZAZZA FOR PRESIDENT! IN LEGA A SI È APERTA LA SUCCESSIONE A LORENZO CASINI (IN QUOTA LOTITO) – SECONDO "MILANO FINANZA" TRA I NOMI IN LIZZA SPICCA ANCHE QUELLO DI IVAN ZAZZARONI SUGGERITO DA ADRIANO GALLIANI. MA IL DIRETTORE DEL "CORSPORT" NON CI PENSA NEPPURE AVENDO ALTRI PROGETTI – QUALCHE GIORNO FA LE BORDATE DI ZAZZARONI A CASINI SUL "CORRIERE DELLO SPORT". NON E’ CHE LE VOCI DI UNA SUA CANDIDATURA SONO USCITE PER DEPOTENZIARE LE CENSURE ALL’ATTUALE PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A?