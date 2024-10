18 ott 2024 10:42

ZDENEK ZEMAN È STATO RICOVERATO IN UNA CLINICA DI PESCARA PER UNA LEGGERA ISCHEMIA CEREBRALE - IL TECNICO BOEMO SI TROVAVA A ROMA QUANDO HA AVVERTITO IL MALORE ED È STATO TRASPORTATO D'URGENZA NELLA STRUTTURA SANITARIA IN ABRUZZO PER ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLI (NON POTEVANO PORTARLO IN UN OSPEDALE ROMANO?) - A FEBBRAIO FU COSTRETTO A LASCIARE LA PANCHINA DEL PESCARA PER PROBLEMI DI SALUTE E VENNE OPERATO IN SEGUITO A UN ALTRO ATTACCO ISCHEMICO CHE LO AVEVA COLPITO A DICEMBRE 2023…