23 nov 2022 13:12

ZERO A ZERO ASSOLUTO - FINISCE A RETI INVIOLATE LA PARTITA TRA MAROCCO E CROAZIA: SI TRATTA DELLA TERZA (SU NOVE) CON QUESTO RISULTATO - L'INCONTRO TRA LE DUE NAZIONALI È UNA NOIA MORTALE: A PARTE DUE PARATE DEL PORTIERE MAROCCHINO, BONO, NON SI REGISTRANO AZIONI PERICOLOSE - COME MAI COSÌ TANTI ZERO A ZERO IN QATAR? SARÀ COLPA DELLE TEMPERATURE, DELLA PAURA DI RICEVERE IMBARCATE, OPPURE DEL LIVELLO BASSO DI ALCUNE NAZIONALI?