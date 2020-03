ZHANG NON TACE E RADDOPPIA: "PAROLE FORTI CONTRO DAL PINO? NO, TROPPO LEGGERE" - IL PRESIDENTE DELL'INTER RINCARA LA DOSE CONTRO IL NUMERO 1 DELLA LEGA CALCIO A CUI AVEVA DATO DEL "PAGLIACCIO VOMITEVOLE": "IL VALORE DEL NOSTRO CLUB È IN AUMENTO E DOBBIAMO VINCERE. MERCATO? NON VENDEREMO I NOSTRI TALENTI"

Steven Zhang non lascia e anzi, raddoppia. Il numero uno dell'Inter rincara la dose dopo l'attacco via Instagram al presidente di Lega Paolo Dal Pino. Dopo averlo definito un "pagliaccio" ha spiegato al Financial Times che "in molti hanno ritenuto esagerate le mie parole, ma io invece penso che siano state leggere e non abbastanza forti". "Da quando l'Inter è stata acquistata da Suning - ha proseguito Zhang - ha subito una grande trasformazione. In primis le prestazioni in campo, poi il nostro valore commerciale e di marketing.

Dalle piattaforme digitali si può vedere come i nostri numeri siano raddoppiati o triplicati rispetto ad un paio d'anni fa. E' logico che anche il nostro valore per gli sponsor sia in aumento: l'Inter è uno dei club più importanti al mondo e deve vincere, noi facciamo del nostro meglio". Poi la chiosa finale sul mercato: "Non vogliamo vendere i nostri giocatori di talento, ma vogliamo attrarre i migliori talenti da ogni parte del mondo".

