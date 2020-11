18 nov 2020 17:18

ZILIANI: IL 3-0 A TAVOLINO INFLITTO AL NAPOLI PER IL MANCATO MATCH CONTRO LA JUVE GRIDA SEMPRE DI PIÙ VENDETTA ALLA LUCE DEL CASO SVIZZERA UCRAINA - CON LO STESSO PROTOCOLLO DELLA FIGC, CHE RECEPISCE QUELLO UEFA, L’UEFA AMMETTE INNANZITUTTO CHE I DIPARTIMENTI DI SALUTE (PER L’ITALIA LE ASL) SONO “COMPETENTI” PER IMPEDIRE LA DISPUTA DI UNA PARTITA; CHE LA PARTITA NON GIOCATA SE C’È TEMPO VA RIPROGRAMMATA (IN SERIE A C’ERANO 9 MESI DI TEMPO), CHE LA SCONFITTA PER 0-3 A TAVOLINO SI INFLIGGE SOLO SE…