DELE ALLI ROMPE CON LA FIGLIA DI GUARDIOLA - IL CENTROCAMPISTA DEL TOTTENHAM ORA STA CORTEGGIANDO UN'ATTRICE.

Dele Alli si è visto per un un appuntamento con la modella Nicole Berry. Tutto questo è successo dopo alcune uscite e il bacio con la figlia di Pep Guardiola. Il centrocampista del Tottenham sembrerebbe aver rotto la sua relazione con María Guardiola, il suo portavoce ha chiarito che il giocatore è single.

Poco meno di un mese fa, la figlia di Pep Guardiola e Dele Alli erano stati paparazzati in atteggiamenti romantici dal Daily Mail. Poi il centrocampista del Tottenham si è visto per un appuntamento con l'attrice e modella Nicole Berry, contattata su Instagram. Fonti vicine ai media inglesi raccontano che Alli avrebbe contattato Nicole tramite i social network, e che in un primo momento lei lo avrebbe ignorato. Alla fine l'attrice è andata all'appuntamento: "Aveva ignorato quattro suoi messaggi. Ma alla fine lei ha detto 'sì' all'appuntamento e si è divertita.

Ma dopo che un fotografo li ha notati, Nicole ha fatto un passo indietro". Nicole Berry è un'attrice di 24 anni, nata a Toronto, in Canada. È laureata in letteratura inglese, anche se ha iniziato a lavorare all'età di 18 anni come modella. Vive tra Londra, Los Angeles e Miami, e sul suo account Instagram ufficiale conta più di 27.000 follower. Avere una storia con un calciatore potrebbe sicuramente aumentare la sua visibilità.

