ZVEREV NON FA PRIGIONIERI: NEL GIRONE DELLE FINALS DI TORINO BATTE RUUD E SI AVVICINA ALLE SEMIFINALI

Marco Iaria per gazzetta.it

Alexander Zverev conferma lo stato di grazia e vince ancora alle Finals, senza perdere un set. Stavolta finisce al tappeto Casper Ruud, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3. È la settima vittoria consecutiva per il n.2 del mondo nel circuito, dopo il successo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Ma è una vittoria che non regala ancora al tedesco la certezza aritmetica del passaggio alle semifinali di Torino.

Il traguardo è praticamente a un passo. Tutto, però, si deciderà all’ultima giornata, quando Zverev affronterà Alcaraz e Ruud se la vedrà con Rublev. C’è una sola combinazione di risultati che metterebbe a rischio la qualificazione per Zverev. Qualora Alcaraz e Ruud vincessero i loro rispettivi match per due set a zero, la classifica finale vedrebbe in testa il terzetto, con lo stesso quoziente di set vinti. Quindi bisognerebbe andare a guardare la percentuale di game (…)

Da ilnapolista.it

Alexander Zverev, visti gli acciacchi di Alcaraz, è l’altro favorito per la finale delle Finals a Torino. L’attuale numero due del mondo ha vinto la sua partita d’esordio lunedì sera contro Andrej Rublew 6-4, 6-4. Durante l’intervista in campo ha ricevuto le congratulazioni per la sua vittoria. Forse la migliore stagione del tennista tedesco che però, a confronto con Sinner, non basta per conquistare il numero uno del ranking.

«Ha vinto due titoli del Grande Slam, è il miglior giocatore del mondo», ha detto Zverev di Sinner.Ha ricordato anche i propri successi e le 67 partite vinte: «Il numero vale qualcosa perché hai la sensazione di aver giocato una stagione solida». Guardando indietro, però, ci sono tre grandi sconfitte che sono rimaste nella mente del tennista: «La finale del Roland Garros, la caduta a Wimbledon, la semifinale contro Medvedev in Australia: ti restano in testa più di un numero».

«Sono finito in ospedale prima della Laver Cup quando ho avuto la febbre a 40 gradi per tre giorni di seguito e poi ad un certo punto mi è sembrato di non respirare più», ha detto.

«Una Ta ha rivelato che il 25 per cento dei miei polmoni non funziona». Fortunatamente ha saltato solo il torneo a Pechino. I polmoni hanno resistito bene al viaggio: «Potrei stancarmi ancora un po’ più velocemente. Ma mi sento bene. Ciò non significa che i miei polmoni siano al 100%, ma in realtà ora mi sento di nuovo in forma».

