21 set 2024 10:00

AHI, AHI… WEIWEI – UN 57ENNE DELLA REPUBBLICA CECA HA DISTRUTTO UN’OPERA IN PORCELLANA DELL’ARTISTA CINESE AI WEIWEI, ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ALLESTITA A PALAZZO FAVA A BOLOGNA – L'AUTORE DEL GESTO, L’ARTISTA VACLAV PISVEJC, È STATO FERMATO DA ADDETTI ALLA SICUREZZA, ACCOMPAGNATO IN QUESTURA E DENUNCIATO PER DISTRUZIONE DI BENI CULTURALI – L’UOMO È GIÀ NOTO PER AVER ROTTO UN QUADRO IN TESTA A MARINA ABRAMOVIC – AI WEIWEI: “SPERO CHE NON SI SIA FATTO MALE COI PEZZI DI PORCELLANA”