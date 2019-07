AHI AHI WEIWEI – L'ARTISTA E ATTIVISTA CINESE HA VINTO LA SUA BATTAGLIA LEGALE CONTRO LA VOLKSWAGEN PER AVER USATO SOLEIL LEVANT, UNA DELLE SUE INSTALLAZIONI, COME SFONDO SENZA IL SUO PERMESSO: UN TRIBUNALE DI COPENAGHEN HA RICONOSCIUTO ALL'ARTISTA UN RISARCIMENTO DI 260 MILA DOLLARI - WEIWEI HA AFFERMATO CHE LA COMPAGNIA HA VIOLATO I SUOI…(VIDEO)

L'artista e attivista cinese Ai Weiwei ha vinto la sua battaglia legale contro la Volkswagen per aver usato una delle sue installazioni come sfondo senza il suo permesso. Oggi, un tribunale di Copenaghen ha riconosciuto all'artista un totale di 1,75 milioni di corone danesi (260.000 di dollari) come risarcimento per quello che ha definito «uno sfruttamento improprio delle opere d'arte a scopo di marketing».

Ai ha citato in giudizio il distributore danese del gigante dell'auto, Skandinavisk Motor, dopo aver appreso che Volkswagen Denmark aveva usato un'immagine di Soleil Levant - un lavoro realizzato con migliaia di giacche di salvataggio dei rifugiati - per una campagna per promuovere la sua VW Polo nell'ottobre 2017. Ai dice che ha negoziato senza successo con la compagnia per oltre un anno per giungere infine alla decisione di presentare denuncia.

L’artista ha affermato che la compagnia ha violato i suoi diritti d'autore e diritti morali e, soprattutto, ha danneggiato la sua reputazione facendo sembrare che avesse accettato di concedere in licenza il suo lavoro alla compagnia in un annuncio visto da più di 200.000 persone. Ai aveva chiesto per 3 milioni di corone danesi (300,800 dollari) come risarcimento.

