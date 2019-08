ARCHI-SCHIFO – QUALI SONO I GRATTACIELI PIÙ ORRIBILI AL MONDO? TRA ELEFANTI, KOALA, DIVINITÀ E BAMBINI NUDI CHE SI ARRAMPICANO, ECCO ALCUNI TRA I PIU STRANI EDIFICI MAI COSTRUITI (VIDEO)

Da http://www.dailymail.co.uk

Sono la firma all’orizzonte di una metropoli, lo skyline che ridisegna i confini del firmamento, una calamita per i turisti e un simbolo amato dalla gente del posto.

zizkov television tower

Mentre molte di queste torri svettanti tra le nuvole sono diventate celebri per la loro bellezza architettonica, altre si contraddistinguono per quella che potremmo generosamente chiamare la loro “originalità”.

Questi giganteschi grattacieli sono stati al centro di inesauribili dibattiti. Come l’insolito “Elefant Building” a Bangkok annunciato come “il più chiacchierato” edificio in Tailandia e uno dei più brutti al mondo.

zizkov television tower 2

tianzi hotel cina tianzi hotel 2 the robot building bangkok the walkie talkie the robot building bangkok 2 ryugyong hotel pyongyang north korea the elephant building 2 modellino della jeddah tower la terrazza della torre the elephant building render della jeddah tower 20 fenchurch street the walkie talkie london aldar headquarters abu dhabi central china tv pechino fangyuan mansion shenyang china lippo centre hong kong 2 lippo centre hong kong longaberger basket company ohio umeda sky building osaka

Oppure la “Zizkov Television Tower” a Praga: da lontano non trapela niente di strano, ma da vicino si scoprono una serie di minuscole sculture di bambini nudi che si arrampicano sui piloni della torre di epoca comunista. O ancora il “Lippo Centre” di Hong Kong che viene chiamato “l’abbraccio dei koala” per la sua insolita forma o il “Tianzi Hotel” in Cina che raffigura le tre divinità locali Fu, Lu e Shou, gli dei della buona fortuna, prosperità e longevità. Questi, e tanti altri, sono i più strani grattacieli del mondo.