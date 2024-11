ARTE PER ALLOCCHI - LA BANANA APPICCICATA AL MURO, OPERA CONCETTUALE DI MAURIZIO CATTELAN, È STATA COMPRATA ALL'ASTA DA SOTHEBY'S PER 6,2 MILIONI DI DOLLARI DAL COLLEZIONISTA CINESE JUSTIN SUN, FONDATORE DELLA PIATTAFORMA DI CRIPTOVALUTE “TRON” - SUN RICEVERÀ UN ROTOLO DI NASTRO ADESIVO E UNA BANANA, IL CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ E LE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE…

OLTRE SEI MILIONI DA SOTHEBY'S PER LA BANANA DI CATTELAN

A Miami fu mangiata da un artista della performance

Comedian banana di Maurizio Cattelan

(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - La banana più cara del mondo: un collezionista ha pagato 6,2 milioni di dollari per Comedian, l'iconoclastica opera "appiccicata al muro" di Maurizio Cattelan che fece scalpore alla fiera dell'arte di Miami quando un artista delle performance la staccò dalla parete dello stand della galleria Perrotin e la mangiò davanti agli occhi esterrefatti dei visitatori.

Sotheby's aveva stimato tra un milione e un milione e mezzo di dollari la banana che nel 2019 fu venduta per 120 mila dollari e oltre in mezzo a mille polemiche sul significato di un'opera d'arte. Comedian è stata più volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata, l'ultima volta l'anno scorso in un museo di Seul da uno studente che, a cose fatte, si è giustificato perché "aveva fame".

Comedian banana di Maurizio Cattelan

Né il nastro adesivo, né ovviamente la banana, sono gli originali mostrati a Miami Beach nello stand di Perrotin. Quella banana, comprata in un locale supermercato, aveva fatto presto una brutta fine quando l'artista della performance David Datuna dopo aver staccato il frutto dalla parete, l'aveva sbucciato e mangiato sotto gli occhi dei visitatori. Stavolta, in cambio della puntata vincente, l'acquirente di Sotheby's riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per l'installazione.

LA BANANA DI MAURIZIO CATTELAN VOLA IN CINA

L'acquirente è Justin Sun, un tycoon delle criptovalute

(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - L'acquirente della banana appiccicata al muro di Maurizio Cattelan vola in Cina. L'opera concettuale è stata comprata da Sotheby's per 6,2 milioni di dollari dal collezionista Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Lo ha reso noto la casa d'aste.

