ARTE, CHE FIGATA! - NAIKE RIVELLI SI LANCIA NELLA "VULVA ART" E DIPINGE QUADRI COL PUBE - TACCHI ALTI E GAMBE NUDE, CON L'AIUTO DI MAMMA ORNELLA MUTI INTINGE UN PENNELLO NELLA CIOTOLA COL COLORE E SPIEGA: "BISOGNA AVERE IL PELO, VOI RAGAZZE TUTTE SUPER DEPILATE NON POTETE CREARE…" - VIDEO

Da www.tgcom24.mediaset.it

artista al lavoro

Naike Rivelli è una donna dai mille talenti. Attrice, cantante, esperta di yoga, animalista convinta, sostenitrice del naturismo e, ora, anche artista. La sua proposta pittorica è del tutto originale: nuda dalla vita in giù condivide sui social la realizzazione della sua "vulva art", con la complicità di mamma Ornella Muti.

Il nome è tutto un programma. La vulva art consiste proprio nel dipingere un quadro usando le parti intime. Naike si lancia in un tutorial social insieme a mamma Ornella che si presta come aiutante.

naike in posa prima di dipingere

Maglioncino, tacchi alti e gambe nude, la Rivelli intinge un pennello nella ciotola con il colore e spiega: "Bisogna dipingere il pelo". E poi sottolinea: "Devi avere il pelo... voi ragazze tutte super depilate non potete creare questa arte della vulva".

naike rivelli dipinge con la vagina

La Muti ride tra il divertito e l'imbarazzato, mentre preme un foglio bianco sul pube di sua figlia. Naike mostra orgogliosa il risultato alla telecamera: un disegno astratto formato da tanti riccioletti.

Lei ne è orgogliosa, e fa vedere anche molte altre opere precedenti, alcune incorniciate e con l'aggiunta di dettagli. I follower si dividono, tra chi ride, chi è basito, chi si complimenta per l'originalità. È nata una nuova corrente artistica?

