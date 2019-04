ARTE IN GALLERIA (CRACCO) – IN OCCASIONE DELLA ‘MILANO ART WEEK’, IL RISTORANTE DELLO CHEF IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE OSPITA UN'INSTALLAZIONE DEL DUO ARTISTICO GOLDSCHMIED & CHIARI, A CURA DI ‘SKY ARTE’ – DA VICTORIA CABELLO A DANIELA VIRGILIO (LA PATRIZIA DI ‘ROMANZO CRIMINALE’), DALL’AD DI SKY ANDREA ZAPPIA A ROBERTO PISONI, ECCO CHI C’ERA AL VERNISSAGE - VIDEO

galleria cracco by sky arte sara goldschmied eleonora chiari carlo cracco ph carmine conte

In occasione della Milano Art Week, la settimana milanese dedicata all’arte contemporanea, Galleria Cracco inaugura la terza installazione site specific pensata per le “vetrine – lunette” del ristorante Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele.

Dopo gli interventi di Patrick Tuttofuoco e dei MASBEDO, protagonista è il duo artistico Goldschmied & Chiari – formato da Sara Goldschmied e Eleonora Chiari –, che si confronta con la particolare conformazione dello spazio espositivo, presentando Tre Studi per un ritratto, un inedito trittico delle loro “superfici specchianti”, parte della più ampia serie Untitled Portraits.

galleria cracco by sky arte daniela virgilio ph carmine conte

Fino al 30 novembre 2019, l’arte contemporanea invade così uno dei luoghi più rappresentativi di Milano, visitato da oltre 100.000 persone al giorno: le tre vetrine d’arte di Galleria Cracco, fruibili gratuitamente 24 ore su 24, dichiarano ancora una volta la vocazione “pubblica” del progetto, nato con la volontà di sostenere l’arte contemporanea italiana portandola in un luogo simbolo del saper fare italiano, in cui sperimentazione ed eccellenza si dichiarano trait-d’union tra food, architettura, design e arte.

Galleria Cracco è un progetto nato da un’idea dello chef Carlo Cracco, insieme all’agenzia di comunicazione Paridevitale e a Sky Arte, il primo canale televisivo dedicato all’arte in tutte le sue forme.

galleria cracco by sky arte victoria cabello luciana toledo federico santamaria ph carmine conte

galleria cracco by sky arte carlo cracco rosa fanti andrea zappia ph carmine conte

All’inaugurazione del progetto, a cui si è brindato con i vini delle cantine Masciarelli, venerdì 5 aprile 2019, numerosi i volti noti che hanno partecipato. Insieme a Carlo Cracco, Rosa Fanti, alle artiste Sara Goldschmied e Eleonora Chiari, a Roberto Pisoni, Direttore Sky Arte, e a Paride Vitale, fondatore dell’omonima agenzia di comunicazione: Andrea Zappia, Amministratore Delegato Sky Italia, Victoria Cabello, Massimo Giorgetti, Daniela Virgilio, Sabrina Donadel, Alessandra Airò, Bartolomeo Pietromarchi, Dino Vannini, Marketing Manager Sky Arte, Lady Tarin, Luca Cipelletti, Ilaria Bonacossa, Nicolò Massazza, Paola Manfrin, Helen Nonini, Umberta Beretta, Warly Tomei.

galleria cracco by sky arte roberto pisoni paride vitale ph carmine conte

galleria cracco by sky arte warly tomei umberta beretta ph carmine conte galleria cracco by sky arte sara goldschmied eleonora chiari ph carmine conte galleria cracco by sky arte rosa fanti ph carmine conte galleria cracco by sky arte alessandra airo ph carmine conte galleria cracco by sky arte bartolomeo pietromarchi ph carmine conte galleria cracco by sky arte sara goldschmied eleonora chiari paride vitaleph carmine conte galleria cracco by sky arte sabrina donadel ph carmine conte galleria cracco by sky arte paride vitale daniela virgilio stefano tei federico santamaria ph carmine conte galleria cracco by sky arte dino vannini ph carmine conte galleria cracco by sky arte goldschmied&chiari tre studi per un ritratto 01 ph carmine conte galleria cracco by sky arte lady tarin ph carmine conte galleria cracco by sky arte luca cipelletti ph carmine conte galleria cracco by sky arte masciaerelli wine 01 ph carmine conte galleria cracco by sky arte masciaerelli wine 02ph carmine conte galleria cracco by sky arte masciaerelli wine03 ph carmine conte galleria cracco by sky arte massimo giorgetti sara goldschmied eleonora chiari ilaria bonacossa ph carmine conte galleria cracco by sky arte nicolò massazza ph carmine conte galleria cracco by sky arte paola manfrin ph carmine conte galleria cracco by sky arte umberta beretta ph carmine conte galleria cracco by sky arte paride vitale helen nonini ph carmine conte galleria cracco by sky arte cristina pepe remo tebaldi dino vannini paride vitale goldschmied&chiari roberto pisoni ph carmine conte galleria cracco by sky arte sara zappia ph carmine conte