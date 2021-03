6 mar 2021 10:16

BANKSY CI METTE LA FIRMA - LO STREET ARTIST "RIVENDICA" UFFICIALMENTE IL MURALE DEL DETENUTO IN FUGA COMPARSO SUL MURO DI CINTA DELL'EX PRIGIONE DI READING - SU INSTRAGRAM SI VEDE L'ARTISTA, AL BUIO, CHE FINGE DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL DEFUNTO PITTORE E PERSONAGGIO TELEVISIVO AMERICANO BOB ROSS, CREATORE DEL PROGRAMMA "THE JOY OF PAINTING"… - VIDEO