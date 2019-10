BANKSY TRASFORMA LA BREXIT IN UN’OPERA D’ARTE E SI INTASCA 11 MILIONI DI EURO - VENDUTA ALL’ASTA DA SOTHEBY’S LA TELA “DEVOLVED PARLIAMENT”, CHE RAPPRESENTA I DEPUTATI BRITANNICI COME UN BRANCO DI SCIMMIE - L’OPERA ERA STATA REALIZZATA DAL MISTERIOSO STREET ARTIST UNA DECINA DI ANNI FA, MA CON LA BREXIT È DIVENTATO UN CULTO: È LA SUA OPERA PIÙ CARA MAI VENDUTA - IL PREZZO FINALE È LO STESSO DI “PYRO” DI BASQUIAT – VIDEO

Paolo Manazza per www.corriere.it

devolved parliament banksy all'asta da sotheby's

La Brexit fa spettacolo. O meglio, le ombre della politica inglese -interpretate da Banksy- hanno scosso il mercato dell’arte. A Londra una grande tela dell’anonimo street artist ititolata “House of Commons” e popolata da parlamentari-scimmie ha fatto un super record. Partita da una stima di 1 milione di sterline, alla fine di una lunga gara è stata aggiudicata al prezzo finale di 9,879,500 sterline, oltre undici milioni di euro. Lo stesso prezzo raggiunto da “Pyro” un capolavoro di Jean-Michel Basquiat. Giovedì sera, da Sotheby’a, la satira e la parodia hanno vinto sulla paura.

devolved parliament banksy

BANKSY - KEEP IT SPOTLESS

Il lungimirante Banksy una decina di anni fa aveva realizzato una grande tela di 4 metri per 2,5, fra i suoi dipinti di maggiori dimensioni – dove la House of Commons inglese era popolata da parlamentari-scimmie. Oggi, era quasi scontato che Devolved Parliament – questo il titolo dell’opera – tornasse in auge in questo delicato momento, in cui il parlamento inglese è sotto gli occhi di tutto il mondo. Nella sede londinese della casa d’aste Sotheby’s, a solo un miglio di distanza dal Palazzo di Westminster, la politica ha indirettamente ispirato l’arte. Per la cronaca, il precedente record d’asta di Banksy, era 1.870.000 dollari, raggiunto a New York nel 2008 dall’opera Keep it Spotless.

