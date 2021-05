17 mag 2021 13:18

BOTTICELLI AMAVA I PENNELLI (DEGLI ALTRI) - DA UN SECOLO GLI STORICI DELL'ARTE SI INTERROGANO SULLA SUA SESSUALITÀ: BERENSON LESSE NEL SUO STILE SEGNI DI UN'OMOSESSUALITÀ LATENTE. DI SICURO NON SI SPOSÒ MAI (LA SOLA IDEA GLI TOGLIEVA IL SONNO, RACCONTA POLIZIANO) E FU ACCUSATO DI SODOMIA. D'ALTRONDE NEL PRIMO RINASCIMENTO FIRENZE ERA NOTA IN EUROPA PER LA LIBERTÀ DEI COSTUMI E FRA GLI ARTISTI BOTTICELLI ERA IN BUONA COMPAGNIA…