9 mar 2021 19:25

CERTI MOSAICI FANNO DEI GIRI IMMENSI E POI RITORNANO - RIENTRA A ROMA L’OPERA D’ARTE AFFONDATA ASSIEME ALLE NAVI DELL'IMPERATORE CALIGOLA, RECUPERATA DOPO SECOLI, VENDUTA E DONATA FINO AD ARRIVARE ALLA COLLEZIONE PRIVATA DI UN'ITALIANA SULLA FIFTH AVENUE A NEW YORK - IL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE HA RITROVATO QUESTO FRAMMENTO CHE HA 2 MILA ANNI DI STORIA: ORA VERRÀ ESPOSTO IN UN MUSEO AI CASTELLI ROMANI...