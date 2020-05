E CHE DAMIEN! – ANCHE QUEST’ANNO, NONOSTANTE IL VIRUS, HIRST SI CONFERMA L’ARTISTA PIÙ RICCO DEL REGNO UNITO CON 384 MILIONI DI DOLLARI DI PATRIMONIO – LA CLASSIFICA DEI BRITANNICI PIÙ RICCHI, DEL “SUNDAY TIMES”, GUIDATA DA JAMES DYSON E LA NUOVA OPERA DELL’ARTISTA: UN ARCOBALENO CON FARFALLE DA SCARICARE ONLINE PER SOSTENERE IL SERVIZIO SANITARIO – VIDEO

1 – DAMIEN HIRST È ANCORA L’ARTISTA PIÙ RICCO DEL REGNO UNITO, CON UN PATRIMONIO NETTO DI 384 MILIONI DI DOLLARI

Dagonews

Da https://news.artnet.com/

rich list 2020 the sunday times damien hirst con lo squalo

Il “Sunday Times” ha pubblicato lo scorso fine settimana la sua annuale “Rich List”, cioè l’elenco delle persone più ricche del Regno Unito. Nella classifica soltanto due artisti britannici, Damien Hirst e Anish Kapoor, sono riusciti a mantenere il loro posto dallo scorsoo anno. E parallelamente al crollo complessivo delle ricchezze (-1% in Gran Bretagna) anche i collezionisti d’arte continuano a tagliare.

ANISH KAPOOR james dyson

Al primo posto c’è l’inventore James Dyson, che pure ha detto di aver bruciato mezzo miliardo per un progetto di auto elettriche poi abbandonato. Ma c’è a chi è andata peggio: Roman Abramovich, per citare uno dei miliardari più famosi del mondo, ad esempio, è sceso dal nono al 12esimo posto in classifica e ha perso ben 1,07 miliardi di sterline. E il mega collezionista Charles Saatchi ha perso 15 milioni, scendendo al 915esimo posto

charles saatchi roman abramovich 3

Tornando agli artisti, il patrimonio di Hirst quest’anno si “ferma” a 315 milioni di sterline, meno dello scorso anno e molto meno di quando l’artista si vantava di guadagnare 40 milioni di sterline a settimana”. Hirst a giugno inaugurerà, virus permettendo, una nuova grande mostra alla fondazione Cartier di Parigi, in preparazione da due anni e per ora confermata.

damien hirst

victoria beckham

Non per tutti però l’annata è stata da buttare. ci sono alcuni importanti collezionisti del Regno che sono riusciti a far crescere la loro ricchezza, come per esempio Leonard Blavatnkik, che ha un patrimonio netto stimato di 15,8 miliardi di sterline e che ha donato negli anni milioni alla Tate Moderne e al V&A.

hugh grosvenor

victoria beckham

E anche il Duca di Westminster Hugh Grosvenor e la sua famiglia – che possiedono una collezione di capolavori che vanno da Velazques a Rembrandt – sono riusciti a svoltare il 2019 con il segno più. La famiglia, che vale 10,3 miliardi di sterline, ha aumentato il proprio patrimonio di 195 milioni. E anche Victoria Beckham, di cui pure in questi giorni fanno discutere i guai finanziari, e che lavora in partnership con Sotheby’s, è riuscita a guadagnare 15 milioni di sterline (insieme al marito) in più rispetto al 2019, nonostante il virus.

damien hirst

POJU E ANITA ZABLUDOWICZ

Poju e Anita Zabludowicz, proprietari della collezione Zabludowicz di Londra, quest'anno hanno mantenuto i loro bilanci in equilibrio. Sono al 95 ° posto con £ 1,5 miliardi ($ 1,8 miliardi) di ricchezza. Il noto collezionista d'arte Janet de Botton, noto per aver collezionato opere di Carl Andre, Gilbert & George, Cindy Sherman, Roni Horn e altri artisti, è invece retrocesso di quattro posizioni, dal 606 ° al 610 ° posto, nonostante una ricchezza di £ 200 milioni ($ 244 milioni).

damien hirst poster per il coronavirus

2 – DAMIEN HIRST, UN’OPERA GRATIS ONLINE: «SPERO TIRI SU IL MORALE»

Da www.living.corriere.it

Prima ha lanciato ‘sedute psicanalitiche’ in diretta sul suo profilo Instagram (una serie di interviste in cui lui è il paziente e lo psichiatra sono i suoi fan) poi un cuore simbolo di solidarietà e speranza per sostenere la campagna del quotidiano The Independent‘s Help The Hungry, ora un arcobaleno con farfalle da scaricare online per aiutare il servizio sanitario inglese.

l'arcobaleno di damien hirst per il coronavirus

Damien Hirst, uno degli artisti contemporanei più quotati al mondo, non sta fermo neanche durante la quarantena e in tempi di coronavirus utilizza i social e gli strumenti digitali per realizzare le sue opere e condividerle gratis via Internet. (Foto in alto: Damien Hirst, Butterfly Rainbow, 2020 ©Damien Hirst and Science Ltd. DACS 2020)

«C’è molto stress, molta ansia in giro. Io spero che l’arte possa aiutare a tirare su il morale», ha spiegato alla Bbc descrivendo i suoi ultimi lavori, Butterfly Heart (scarica qui) e Butterfly Rainbow (scarica qui). ‘L’arcobaleno’ originale nella sua versione reale (non in formato pdf) sarà invece venduto in edizione limitata, con il ricavato che andrà in beneficenza a favore del National Health Service. Ulteriori informazioni e dettagli saranno forniti dallo stesso artista via Instagram con post e stories.

DAMIEN HIRST

damien hirst treasures from the wreck of the unbelievable 1

«Volevo fare qualcosa per ripagare il meraviglioso lavoro che sta portando avanti il National Health Service negli ospedali del Regno Unito l’arcobaleno è un segno di speranza e trovo molto bello che tanti genitori e bambini stiano creando la loro versione, che espongono alle finestre delle loro case», ha aggiunto. L’artista britannico è noto soprattutto per una serie di opere contraddittorie e provocanti, tra cui corpi di animali (come squali tigre, pecore e mucche) imbalsamati e immersi in formaldeide, vetrine con pillole o strumenti chirurgici, “mandala” costituiti di farfalle multicolori, installazioni mastodontiche come quella a Palazzo Grassi a Venezia o il celebre teschio ricoperto di diamanti.

