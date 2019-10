CHI HA PAURA DEL BUIO? INAUGURATO A ROMA IL NUOVO MUSEO MUSJA CON LA PRIMA MOSTRA CURATA DALL’ONIRICO DANILO ECCHER – TRA GLI OLTRE MILLE OSPITI, A PASSEGGIO TRA MOSTRI, DEMONI E SACRI ALTARI, L’ATOMICA AMANDA LEAR E IL VICESINDACO BERGAMO, ABO, LA IENA FILIPPO ROMA, PINO CORRIAS, VALERIO MAGRELLI - LA FESTA È CONTINUATA CON UNA CENA NELLA SEDE ROMANA DI ‘COMIN & PARTNERS’

opere di artisti vari (9)

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Parterre d’eccezione ieri sera in via dei Chiavari 7, nel pieno centro storico della Capitale, per l’inaugurazione del nuovo museo Musja, creazione dell'imprenditore Ovidio Jacorossi. Nonostante il buio sia il file rouge della prima mostra, tra gli oltre mille ospiti sono stati avvistati i più noti prezzemolini del panorama culturale capitolino.

filippo roma foto di bacco

Per il mondo della politica erano presenti i pentastellati Luca Bergamo, vicesindaco di Roma e Antonio Lampis, Direttore Generale Musei MiBACT, i boss delle realtà culturali capitoline Anna Coliva, Umberto Croppi, Bartolomeo Pietromarchi e Mario De Simoni.

opere di artisti vari (3)

A passeggio tra mostri, demoni e sacri altari hanno fatto la loro apparizione gli eccentrici Gianni Dessì, Sheela Gowda, Monica Bonvicini e Tony Oursler, che si sono mescolati in una variopinta folla di esperti e appassionati d’arte. Tra questi, l’impeccabile Ludovico Pratesi, i coniugi collezionisti Stefano e Raffaele Sciarretta, la coppia d’oro Paolo e Alessandra Cerasi, il professorone Bonito Oliva e la atomica Amanda Lear.

marina valensise foto di bacco

La festa è continuata con una cena nella elegante sede romana di Comin & Partners, la società di comunicazione e affari istituzionali che ha replicato ieri sera il grande successo del party d’inaugurazione della sede milanese.

