CLIC! L’ARTE MAGICA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO HELMUT NEWTON IN MOSTRA ALLA GAM DI TORINO: DAGLI ANNI ’70 CON LE COPERTINE DI VOGUE AL RITRATTO DI LENI RIEFENSTAHL DEL 2000 FINO ALLA VOLUTA BIANCA DI FUMO CHE SI FA SIPARIO DAVANTI A MARLENE DIETRICH – I RITRATTI DEI MITI CHE RACCONTANO IL NOVECENTO: ANDY WARHOL DIO UMANIZZATO, GIANNI AGNELLI, ANITA EKBERG E…

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

helmut newton 3

cindy crawford ph helmut newton

La linea delle gambe, lentamente definita dall'obiettivo con un filo di luce, anzi con un velo d'ombra, quasi a richiamare la carezza di seta delle calze. Il taglio dell'abito che, nel chiaroscuro, fa monumento del corpo nel momento stesso in cui lo nasconde, invitando l'osservatore a guardare, cercare, rincorrere la bellezza, sognandola oltre il visibile. Poi, il viso, disegnato nel gioco di palpebre rigorosamente chiuse a contrasto con labbra morbide a suggerire un inatteso e fintamente rubato languore.

marlene dietrich helmut newton

Infine, il fumo, voluta bianca che si fa sipario, dichiarando la natura della figura ritratta, non più semplice donna, ma diva: Marlene Dietrich. È nel movimento dello sguardo, ricreato e sollecitato, la seduzione degli scatti di Helmut Newton nato Helmut Neustadter - maestro dell'obiettivo, grande firma della fotografia di moda, più in generale artefice e narratore di una bellezza emozionante, sensuale, altamente materica e al contempo intellettuale.

catherine deneuve by helmut newton 3

A sedici anni dalla morte dell'artista, di cui oggi ricorre l'anniversario è scomparso il 23 gennaio 2004 a West Hollywood e a cento dalla nascita, il 31 ottobre 1920 a Berlino, la GAM-Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino dal 30 gennaio al 3 maggio ospita la retrospettiva Helmut Newton. Works, promossa da Fondazione Torino Musei e prodotta da Civita Mostre e Musei con la collaborazione della Helmut Newton Foundation di Berlino.

andy warhol ph helmut newton

IL PERCORSO

Dagli anni 70 con le molte copertine per Vogue al ritratto di Leni Riefenstahl del 2000, l'esposizione, curata da Matthias Harder, direttore della fondazione tedesca, presenta sessantotto fotografie - tra i set preferiti dal maestro, il suo garage a Monaco - selezionate per illustrare la lunga carriera di Newton, nonché la sua filosofia di scatto. «Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare - diceva - tre concetti che riassumono l'arte della fotografia».

june newton by helmut newton helmut newton

Allievo della fotografa Yva, pseudonimo di Else Simon, specializzata in ritratti, nudi e foto di moda, Newton costruisce il suo sguardo in giro per il mondo. Nel 1938 lascia Berlino per raggiungere Trieste, poi lavora come fotografo a Singapore, nel 1940 si arruola nell'esercito australiano, dalla metà degli anni 50 compie vari viaggi in Europa. Nel 1956 firma un contratto con l'edizione britannica di Vogue. Nel 1961 inizia a lavorare a tempo pieno a Parigi per l'edizione francese del magazine. In città, nel 1975 tiene la prima mostra personale. L'anno seguente pubblica il primo volume di foto, White Women. Ormai ha conquistato il successo. Internazionale.

leni riefenstahl by helmut newton calendario pirelli 2014 by helmut newton 2

Intanto, si è sposato, nel 1948, con l'attrice June Brunell, che, con il nome di Alice Springs, nel 1970 inizierà la carriera da fotografa, sostituendolo, mentre è malato, per una pubblicità di sigarette. Nel 1971, Newton ha un infarto a New York. Ciò non ferma, né rallenta la sua carriera, che prosegue tra mostre, libri, cover, il calendario Pirelli - nel 2014 The Cal, in occasione dei 50 anni, ha pubblicato suoi scatti censurati nel 1986 - premi, fino alla morte a Los Angeles, un anno prima della realizzazione della Fondazione a lui dedicata.

twiggy e la sua gatta helmut newton 1967

LA FILOSOFIA

calendario pirelli 2014 by helmut newton 3

«La fotografia di Helmut Newton, che abbraccia più di cinque decenni, sfugge a qualsiasi classificazione e trascende i generi, apportando eleganza, stile e voyeurismo nella fotografia di moda, esprimendo bellezza e glamour e realizzando un corpus fotografico che continua a essere inimitabile e ineguagliabile»,spiega Harder.

anita ekberg by helmut newton 1

june newton

Tramite il suo obiettivo, capace di donare una patina di perfezione e soprattutto desiderio a ogni soggetto, Newton invita l'osservatore a spiare il mondo. Gli presta i suoi occhi. Lo rende partecipe di momenti unici. E personalissime intuizioni. «Helmut è un gran manipolatore per June Newton - Sa esattamente quello che vuole ed è implacabile nel cercare di ottenerlo sulla pellicola. Gli piace la teatralità della fotografia. Le modelle diventano le sue creature, i suoi personaggi». Così, nei suoi scatti di moda, l'eleganza algida di alcune modelle è distacco studiato ad accendere le fantasie.

IL MITO

foto di helmut newton catherine deneuve by helmut newton copia

I ritratti dei personaggi noti, invece, si fanno paradossalmente più vicini. Davanti al suo obiettivo, Marlene Dietrich è il mito incarnato. Andy Warhol è il dio umanizzato, ritratto dormiente, come morto. In questo chiaroscuro di personaggi composti o scomposti ad arte, Newton racconta il 900, tra aspirazioni, fantasie e modelli. Ecco allora Gianni Agnelli, Paloma Picasso, Catherine Deneuve, Anita Ekberg, Claudia Schiffer, Debra Winger. Ed ecco anche i servizi per le grandi Maison, da Mario Valentino a Thierry Mugler. Poi, i nudi. Non sono solo immagini, ma icone del secolo, strumenti per indagarlo, documenti per raccontarlo. Elementi di narrazione del suo immaginario e spunti di costruzione di quello collettivo. «Non m'interessa il buon gusto. affermava - Mi piace essere l'enfant terrible».

monica bellucci by helmut newton 1 catherine deneuve by helmut newton 5 valeria marini by helmut newton helmut newton per vogue 2 elizabeth taylor by helmut newton per vanity fair (1968) helmut newton con jerry hall helmuth newton 1 helmut newton 4 tomb of talma calendario del realizzato da Helmut Newton calendario del realizzato da Helmut Newton calendario del realizzato da Helmut Newton calendario del realizzato da Helmut Newton HELMUT NEWTON FOTO INEDITE each other photo helmut newton andy warhol IMG x helmut newton saddle II calendario del realizzato da Helmut Newton calendario del realizzato da Helmut Newton newton esercizi in spiaggia calendario del realizzato da Helmut Newton calendario del realizzato da Helmut Newton calendario del realizzato da Helmut Newton HELMUT NEWTON FOTO INEDITE veruschka per helmut newton jerry hall helmut newton by david bailey pirelli 1986 05 helmut newton HELMUT NEWTON Helmut-newton Two-pairs-of-legs-helmut-newton helmut newton con viviane f blond on blond charlotte rampling chez patou donne di newton elsa peretti versione coniglietta in posa per newton le cadre noir de saumur manichino in bilico per newton helmuth newton 3 orso e pelliccia per newton rue aubriot sedicesimo arrondissement HELMUT NEWTON helmut newton jerry hall iman by helmut newton per vogue us (1989) helmut newton per vogue 1 catherine deneuve by helmut newton 6 monica bellucci by helmut newton catherine deneuve by helmut newton 2 helmut newton per vogue 5 helmut newton per vogue 4 david bowie a montecarlo by helmut newton gianni agnelli by helmut newton 1 helmut newton per vogue 6 sigourney weaver by helmut newton per vogue italia 1983 in my garage by helmut newton anthony hopkins by helmut newton david lynch e isabella rossellini by helmut newton helmut newton montecarlo 1994 calendario pirelli 2014 by helmut newton 4 calendario pirelli 2014 by helmut newton vivianne f by helmut newton helmut newton per vogue francia 1971 calendario pirelli 2014 by helmut newton 5 calendario pirelli 2014 by helmut newton 1 gianni agnelli by helmut newton helmut newton per yves saint laurent al pere lachaise cher by helmut newton in vogue 1974 anita ekberg by helmut newton helmut newton per vogue america charlotte rampling by helmut newton helmut newton per vogue 9 claudia schiffer by helmut newton 2 claudia schiffer by helmut newton 3 sigourney weaver by helmut newton debra winger by helmut newton pic helmut newton helmut newton vogue helmut newton per vogue 3 nicole kidman ph helmut newton vogue claudia schiffer by helmut newton cindy crawford in abito versace by helmut newton monica bellucci by helmut newton 3 monica bellucci by helmut newton 2 catherine deneuve by helmut newton sigourney weaver ph helmut newton helmut newton per vogue claudia schiffer by helmut newton 1