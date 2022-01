7 gen 2022 15:50

UN COLPO A LEONARDO E UNO AL BOTTICELLI? IL 27 GENNAIO, A NEW YORK, SOTHEBY’S BATTE ALL’ASTA L’“ECCE HOMO” DI BOTTICELLI IN UN INCANTO CHE SI PREANNUNCIA SIMILE A QUELLO DEL “SALVATOR MUNDI” DI LEONARDO (ANCHE QUESTA L'ATTRIBUZIONE E' CONTROVERSA) - L’ULTIMO BOTTICELLI FU ACQUISTATO PER 90 MLN DI DOLLARI DA UN ASIATICO. ANCHE L’“ECCE HOMO” PARE DESTINATO A PRENDERE LA VIA DELL’ASIA E A DIVENTARE IL SECONDO QUADRO PIU’ COSTO DEL MONDO. SARA’ DI MBS (MOHAMMED BIN SALMAN) O DI MBZ (MOHAMMED BIN ZAYED)?