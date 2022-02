10 feb 2022 14:19

COME (RI)SPLENDE L'AURORA - NEL CASINO DI PALAZZO PALLAVICINI A ROMA, SI ALZA IL SIPARIO SUL RESTAURO, DURATO 4 MESI, DELL'AFFRESCO DEL "DIVINO" GUIDO RENI, CAPOLAVORO DEL '600 - UN ALTRO OMAGGIO AL GENIO ARTISTICO DEL "GUIDO" ARRIVERA' IL 1 MARZO ALLA GALLERIA BORGHESE CON LA MOSTRA "IL SACRO E LA NATURA" - E BASTA ENTRARE NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN LUCINA PER ESSERE FULMINATI DALLA CROCEFISSIONE DI RENI...