ECONOMISTI SVEGLIA: È IL MAIALE LA VALUTA CON CUI SI MISURANO TUTTE LE COSE! - ALLA BASILICA PALLADIANA DI VICENZA, UNA MOSTRA SPIEGA IL VALORE DELL’ARTE, DEGLI OGGETTI, DEGLI STIPENDI E ANCHE DEI CIBI DEL RINASCIMENTO USANDO COME VALUTA IL “MAIALE MEZANOTTO”. UN QUADRO DI QUELLI BATTUTI OGGI ALL’ASTA PER MILIONI DI EURO COSTAVA MENO DI UN MAIALE, AL MASSIMO COME UNA CAMICIA. SE ERI IL RENZO PIANO DELL’EPOCA TI DAVANO UN PAIO DI MAIALI, MA SE CESELLAVI UN CROCEFISSO D’ORO O TESSEVI UN ARAZZO…