GLI USA CHIUDONO LE INDAGINI SUGLI AFFARI DELL'ENI IN ALGERIA E NIGERIA, MA LA PROCURA DI MILANO, DAVANTI ALLA NOTA ENTUSIASTICA DELL'AZIENDA, RICORDA CHE NEL SISTEMA USA NON ESISTE L'ARCHIVIAZIONE, E CHE L'INCHIESTA "PUÒ ESSERE RIAPERTA IN QUALUNQUE MOMENTO", COME HANNO PRECISATO LE AUTORITÀ AMERICANE - PER IL DOPO-DESCALZI SI FA GIÀ IL NOME DI STEFANO CAO (SAIPEM), A MENO DI ''SORPRESE'' DA FUORI