19 dic 2022 15:24

FERRAGAMO E IL NUOVO HOTEL DI LUSSO A MILANO NELL’EX SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MILANO, UNO DEI PRIMI EDIFICI DELLA CONTRORIFORMA DEL MONDO - ERA UN CAPOLAVORO ARCHITETTONICO E DI MILANESITÀ. MA CHI HA DATO L’AUTORIZZAZIONE A CHIUDERE IL LOGGIATO CON LE VETRATE? IL CORTILE È STATO FINESTRATO COSÌ COME AL CORVETTO FINESTRANO I BALCONI PER AVERE PIÙ SPAZIO DOVE METTERE IL PORTASCARPE. AL COMMITTENTE FERRAGAMO IL "CORRIERE DELLA SERA" DEDICA 2 ARTICOLI: 'LA MILANESITÀ È FAR RIVIVERE L’EX SEMINARIO TRASFORMANDOLO IN 'PORTRAIT MILANO'. NO, LA MILANESITA’ E’ RISPETTO PER LA STORIA…"