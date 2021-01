LA GALLERIA BORGHESE RIPARTE NEL SEGNO DI DAMIEN HIRST E GUIDO RENI – IN PRIMAVERA UNA MOSTRA CELEBRA L’EX RAGAZZO TERRIBILE DELLA BRIT ART TRA LE “SUPERSTAR” DELLA SCENA ARTISTICA CONTEMPORANEA. IN AUTUNNO UN’ESPOSIZIONE DEDICATA AL MAESTRO DEL CLASSICISMO SEICENTESCO CHE RUOTA INTORNO AL DIPINTO “DANZA CAMPESTRE”QUADRO APPARTENUTO A SCIPIONE BORGHESE, E DA POCO ACQUISTATO DAL MUSEO…

E.Sa. per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

La Galleria Borghese ha annunciato ieri il programma espositivo per l' anno in corso, con una mostra in primavera di Damien Hirst, superstar del panorama contemporaneo, e un' esposizione che ruota intorno al dipinto Danza Campestre di Guido Reni, quadro appartenuto a Scipione Borghese, fondatore della raccolta, e da poco acquistato dal museo, come anticipato dal settimanale del Corriere della Sera «la Lettura» a dicembre.

«In un' ottica costruttiva sono stati confermati gli accordi e i progetti su cui il Museo era impegnato - ha spiegato la direttrice della Borghese Francesca Cappelletti - come la programmazione sul contemporaneo avviata dalla precedente direzione, che in primavera presenta la grande mostra di Hirst, ideata per le nostre sale espositive e orientata sul tema del collezionismo. Proprio dalla nostra collezione permanente, che per importanza ha una dimensione internazionale, hanno origine le nuove mostre come quella dedicata in autunno al dipinto Danza campestre di Reni».

La mostra «Damien Hirst», a cura di Anna Coliva e Mario Codognato, si vedrà dal 10 maggio al 10 ottobre, con un imponente gruppo di opere dalla serie di Hirst intitolata Treasures from the Wreck of the Unbelievable. I lavori dell' ex ragazzo terribile della Brit art saranno esposti in tutte le sale del museo, affiancando i capolavori antichi. Sculture colossali o piccolissime, realizzate in materiali pregiati come il bronzo, il marmo di Carrara o la malachite si inseriranno, insieme ai suoi dipinti Color Space , nel flusso della collezione permanente.

Balliamo? Guido Reni a Roma. Danza e Paesaggio , a cura della stessa Cappelletti, è invece il titolo scelto per la mostra-dossier (novembre-febbraio 2022) che ruota intorno al quadro di Reni, accostato ad altre pitture dell' artista e a opere di altri pittori bolognesi coevi, da Annibale Carracci a Domenichino, per una riflessione sul tema del paesaggio ai primi del Seicento (galleriaborghese.beniculturali.it).

