GUARDARE L'ARTE È UNA VIA PER IL BENESSERE MENTALE? QUALE QUADRO MIGLIORERÀ IL TUO UMORE DALLA DEPRESSIONE COVID: UN POLLOCK O UN MONET? - I MEDICI DI UNO DEI PIÙ GRANDI OSPEDALI DI BRUXELLES HANNO INIZIATO A PRESCRIVERE VISITE NEI MUSEI DELLA CITTÀ - L'OMS, NEL 2019, RACCOMANDAVA L'INCLUSIONE DELLE ARTI NEL TRATTAMENTO DELLA SALUTE MENTALE. NEL REGNO UNITO, HOSPITAL ROOMS HA TRASFORMATO DOZZINE DI REPARTI PSICHIATRICI RIEMPIENDOLI DI OPERE D'ARTE

Durante un periodo buio della sua giovinezza, Bill Murray pensò di uccidersi mentre vagava per le strade di Chicago. "Ero pronto a morire", ha detto l'attore in una conferenza stampa diversi anni fa. Quel giorno decise di visitare l'Istituto d'Arte e si trovò davanti al dipinto di Jules Breton del 1884 Il canto dell'allodola , che raffigura una giovane donna che guarda verso il cielo, falce in mano, un'alba arancione violenta dietro di lei.

Improvvisamente, Murray sentì la speranza. "Ho solo pensato, beh, c'è una ragazza che non ha molte prospettive, ma il sole sta sorgendo comunque e lei ha un'altra possibilità". E aggiunse: "Questo mi ha dato una sorta di sensazione che anch'io sono una persona e ho un'altra possibilità ogni giorno che sorge il sole". Murray attribuisce al dipinto il merito di avergli salvato la vita.

Sebbene il fare arte sia stato a lungo considerato una forma di terapia attraverso l'espressione di sé, recentemente la partecipazione passiva - guardare l' arte - viene ora valutata come un modo diverso di migliorare la salute mentale. "Sappiamo che per molte persone, fare arte può essere molto terapeutico", afferma Tim A. Shaw, artista e co-fondatore dell'organizzazione benefica per le arti e la salute mentale Hospital Rooms. “Ma anche, fare arte di solito non è una cosa facile e rilassante per gli artisti; è un piacere scomodo".

Alcuni mesi fa, i medici di uno dei più grandi ospedali di Bruxelles hanno collaborato con i musei di belle arti della città e hanno iniziato a prescrivere visite. "Siamo nel mezzo di una crisi che ha portato così tanto stress alle persone, e penso che la cultura possa essere la risposta", afferma Delphine Houba, assessore alla cultura a Bruxelles.

Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2019, ha pubblicato un rapporto di 146 pagine che raccomanda l'inclusione delle arti nel trattamento della salute mentale. Nel Regno Unito, Hospital Rooms ha trasformato dozzine di reparti psichiatrici dipingendo le loro pareti e riempiendoli di opere d'arte, commissionando opere ad artisti come Nick Knight e Gavin Turk.

Gli ambienti belli potrebbero avere un impatto sia sul nostro umore che sul benessere fisico, secondo diversi studi in pubblicazioni tra cui il Journal of Psychiatric Intensive Care e Frontiers in Psychology . "In generale, la bellezza e la musica o l'arte sono molto gratificanti per il cervello umano", afferma Wendy Suzuki, neuroscienziata e professoressa di scienze neurali alla New York University.

“Può attivare la nostra parte naturale e antistress del nostro sistema nervoso chiamata sistema nervoso parasimpatico che rallenta la frequenza cardiaca. E penso che sia così importante in questi giorni perché i nostri livelli di stress e ansia sono così alti”.

Numerosi studi hanno dimostrato che i pazienti ospedalieri che visitano i giardini o anche solo hanno una vista dalla finestra della natura spesso si riprendono più velocemente di quelli che non lo fanno. Ma le belle viste non sono intrinseche ai progetti degli ospedali, quindi portare l'arte nelle strutture aiuta a fornire lo stesso senso di tranquillità. Le opere d'arte possono anche incoraggiare la conversazione tra i pazienti, afferma Shaw. “Va oltre la decorazione. Si tratta molto di portare un po' di umanità in uno spazio”, dice.

Gran parte della ricerca attuale sta puntando sulla cosiddetta neuroestetica, studiando come il cervello reagisce a diverse forme d'arte e come l'apprezzamento estetico può influenzare la salute mentale. Quale migliorerà il tuo umore: un Pollock o un Monet? Questo, dice Shaw, è troppo personale per dati conclusivi.

All'alba di un nuovo anno, mentre vengono fissati i propositi, molti si concentreranno sul benessere sotto forma di abbonamenti in palestra e diete. Guardare l'arte è una scorciatoia per la felicità? Piuttosto, la bellezza e l'arte sono "meravigliose per alleviare lo stress, per ispirare, e quelli sono stati emotivi che possono aiutare a contrastare l'ansia e la depressione.

