28 dic 2022 13:18

INCISORE, SPIA, ANTIQUARIO, POLITICO: LE MILLE INCREDIBILI VITE DI FRANCESCO PIRANESI – IN UN LIBRO PIERLUIGI PANZA RIPERCORRE L’EPOPEA DEL FIGLIO DI GIOVAN BATTISTA PIRANESI, CELEBRE INCISORE DELLE “VEDUTE DI ROMA” - FACEVA LA SPIA AL SERVIZIO DEL RE DI SVEZIA. PAPISTA PRIMA E GIACOBINO POI, FRANCESCO PIRANESI DIVENNE UNO DEGLI UOMINI DI FIDUCIA DI NAPOLEONE E FINI’ ESULE IN FRANCIA, DOVE FECE FALLIRE UNA MANIFATTURA - COME TUTTI GLI ITALICI FIGLI DI PAPA’ PASSO’ LA VITA TRA PROGETTI GRANDIOSI E CATASTROFICI FALLIMENTI...