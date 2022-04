LAGUNA O SAVANA? – SONO ANDATI QUASI TUTTI AD ARTISTE AFRICANE I LEONI D’ORO DELLA BIENNALE DI VENEZIA. VINCE L’AFROAMERICANA SIMONE LEIGH E, PER LA MIGLIOR PARTECIPAZIONE NAZIONALE, LA GRAN BRETAGNA – TRIONFO DEL CONTINENTE NERO, NULLA ALL’ITALIA - UNA DELLE “LEONESSE” PREMIATE SI È MESSA A CANTARE SUL PALCO. MENZIONE SPECIALE AL PADIGLIONE DELL’UGANDA, CON UNA DELLE ARTISTE, RAFFINATISSIMA, CHE SI È PRESENTATA CON DUE ROLEX D’ORO AI POLSI - VIDEO

Pierluigi Panza per www.corriere.it

simone leigh biennale di venezia

Sono stati annunciati sabato 23 aprile i Leoni d’Oro della 59esima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia (23 aprile- 27 novembre), da oggi aperta al pubblico. Vincono l’artista afroamericana Simone Leigh e, per la miglior partecipazione nazionale, la Gran Bretagna. Ha ritirato il premio, in quest’ultimo caso, l’artista afro-caraibica britannica Sonia Boyce . Trionfo dell’Africa. Nulla all’Italia.

simone leigh premiata alla biennale di venezia

Il Leone d’oro alla Gran Bretagna è stato consegnato dal ministro Dario Franceschini a Sonia Boyce, «che lavora con altre donne nere e suggerisce un linguaggio contemporaneo in relazione a nuove forme, in particolare il rapporto con tante voci per creare un coro con diversi punti di vista». «Sto cercando di capire cosa mi sta succedendo», ha detto commossa l’artista ringraziando. Il padiglione è stato promosso dal British Council con commissario Emma Dexter e curatore Emma Ridgway. «L’arte consente di immaginare a chi è in grado di immaginare. Ringrazio le donne che alla metà del Novecento hanno iniziato a lavorare a questi progetti».

artisti dell uganda premiati alla biennale di venezia 4

Il Leone d’oro per il miglior artista della mostra Il latte dei sogni, curata da Cecilia Alemani, andato a Simone Leigh, è stato consegnato dal presidente della Regione, Luca Zaia. Motivazione: «La ricerca persuasiva e monumentale all’Arsenale». Leigh ha ringraziato la figlia «per averla aiutata a diventare una persona migliore».

Il Leone d’argento al miglior artista giovane della mostra d’Arte è stato assegnato al libanese Ali Cherri per le sue «narrative che si separano dalla logica del progresso e della ragione». «Nel ricevere il premio penso ai lavoratori del nord Sudan che mi hanno aiutato», ha detto l’artista.

luca zaia simone leigh

La giuria era composta Adrienne Edwards (presidente, Engell Speyer curator e direttrice degli affari curatoriali presso il Whitney Museum of American Art), Lorenzo Giusti (direttore della GAMeC di Bergamo), Julieta González (direttrice artistica dell’Instituto Inhotim in Brasile), Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (curatore free lance, scrittore e biotecnologo e direttore artistico di Savvy Contemporary a Berlino) e Susanne Pfeffer ( direttrice del Museum Mmk für moderne kunst di Francoforte e già del Fridericianum).

I premi alla carriera, già annunciati, sono andati alla tedesca Katharina Fritsch (qui ha presentato la scultura di apertura, Elephant, replica di un elefante tassidermizzato) e la cilena Cecilia Vicuña, che vive a New York, ed é anche traduttrice di poesia sudamericana e attivista politica (alla premiazione ha ricordato la mamma).

artisti dell uganda premiati alla biennale di venezia 5

Menzioni speciali a due donne: la Inuk Shuvinai Ashoona per la sua critica al colonialismo e Lynn Hershman Leeson per i suoi lavori cyborg. E ancora menzioni speciali ai padiglioni della Francia, dove c’è una pista da ballo («per le storie di resistenza anche oltre l’Occidente») e al padiglione dell’Uganda ospitato a Palazzo Fossati, per l’uso di materiali scultorei speciali, come la raffia, realizzato da tre artisti di Kampala, che hanno intonato un canto popolare sul palco.

La curatrice Alemani ha ricordato «le condizioni estreme in cui è stata preparata questa edizione nonostante l’attuale parvenza di normalità» mentre il presidente Roberto Cicutto ha sottolineato «l’orgoglio di aver potuto ospitare il padiglione ucraino».

cecilia alemani simone leigh biennale di venezia artisti dell uganda premiati alla biennale di venezia 2 artisti dell uganda premiati alla biennale di venezia 3 artisti dell uganda premiati alla biennale di venezia 1 simone leigh leone d'oro alla biennale di venezia 2

CARMINE CAPUTO DI ROCCANOVA CERCA MOGLIE - IN GIRO PER VENEZIA simone leigh biennale di venezia.