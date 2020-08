3 ago 2020 13:40

“NUVOLE’’ E DOLORI - C’È IL “MODELLO MILANO” DA ESPORTARE: C’È QUELLO DEI CAMICI DI FONTANA, QUELLO DELLA “MILANO NON SI FERMA” DI SALA A INIZIO COVID E ORA ANCHE IL MODELLO CULTURALE DI ELISABETTA SGARBI: MILANESIANA IN THE WORLD. PER ORA, SI ACCONTENTA DI FARE TAPPA A NAPOLI, AL MUSEO MADRE - NAPOLI, UNA CITTÀ-MONDO CHE CAVA L’ARTE DALLA VITA E DALLA STORIA, AVEVA BISOGNO DELLA ‘’SINERGIA D’INTELLETTO/CHIC’’ DELLA MILANESIANA, CON 42 SCATTI DI VERDONE FRA LE NUVOLE?